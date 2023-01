Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Teresa di Tondo

Un clima di religioso silenzio e compostezza interrotto solo dalle lacrime dei presenti e un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro.



A regolare la circolazione e garantire che tutto si svolgesse in un clima di ordine anche diverse pattuglie della Polizia locale e associazioni di volontariato.

Lacrime e commozione e tantissima gente ad omaggiare una vita spezzata brutalmente. Una folla di fedeli ha preso parte questo pomeriggio ai funerali di Teresa di Tondo, la 43enne uccisa domenica scorsa dal suo compagno.La chiesa parrocchiale San Magno ha visto un via vai continuo di persone già da questa mattina, con l'arrivo del feretro. Le esequie hanno avuto inizio alle ore 16 e sono state officiate da don Don Dino Cimadomo insieme ad altri sacerdoti davanti ad una folta platea: in tanti hanno dovuto sostare all'esterno non essendoci più posto all'interno. Un segnale forte di vicinanza alla famiglia e parenti da parte dell'intera comunità cittadina: tanti i giovanissimi presenti, amici della figlia, Francesca, ma anche tanti colleghi, amici o semplici conoscenti. «Non abbiamo risposte. L'unica certezza è che tu, Teresa, hai seminato tanto bene». Ed ancora: «Non bisogna sprecare la vita alle banalità. Vivere appieno ogni attimo seminando amore come ha fatto Teresa. Teresa ci chiede di vivere la vita in pienezza» - sono stati alcuni passaggi dell'omelia.