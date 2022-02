Lampade votive, Francesco Laurora: «Le Confraternite continuano ad introitare senza alcun titolo»

«Correva l'anno 2005 quando il Consiglio Comunale di Trani, con delibera n° 15, approvava il "Regolamento del servizio di illuminazione votiva", relativo al Cimitero di Trani, attribuendo allo stesso l'immediata eseguibilità». E' quanto afferma in una nota l'ex consigliere comunale, Francesco Laurora.«Con ricorso depositato al Tar Puglia le Arciconfraternite e le Confraternite di Trani impugnavano detta delibera, senza richiederne però la sospensiva. Ciò nonostante l'Amministrazione dell'epoca, a guida del Sindaco Dott. Giuseppe Tarantini, non procedeva ad ottemperare al regolamento e a riscuotere le somme dovute. Il Tar Puglia - Terza Sezione - con sentenza n° 404/12 del 25/02/2012, rigettava il ricorso proposto, per cui confermava la legittimità del Comune di Trani ad introitare tutte le somme relative al servizio di illuminazione votiva, a decorrere dal 09/05/2005.Senonchè, ad oggi, l'inerzia di tutte le Amministrazioni nel frattempo succedutesi ha permesso ai soggetti sopra indicati di continuare ad introitare, senza alcun titolo, le suddette somme, costituendo così un'indebita percezione pecuniaria, ovviamente in danno della collettività.Il sottoscritto, nella qualità di Consigliere Comunale, sollecitava più volte le varie Amministrazioni ad ottemperare alla legge, sia con interventi in C.C. e sia, da ultimo, con un'interrogazione scritta (effettuata pur facendo parte della "maggioranza" del Sindaco Bottaro), protocollata il 06/02/2017, che inviava anche alla Corte dei Conti, configurando l'ipotesi di "danno erariale", atteso il pericolo della "prescrizione" per l'esazione delle somme (dal 09/05/2005).A seguito di ciò, il Comune di Trani, in data 01/02/2018, notificava ai soggetti debitori formale diffida e messa in mora, e nel frattempo, secondo voci di corridoio, chiedeva un parere ad uno studio legale esterno, per farsi indicare i criteri per quantificare le somme da richiedere (?). Risultato: da allora buio totale.Chiedo al signor Sindaco se non sarebbe opportuno che la collettività tranese venisse a conoscenza dell'esito di tale riscossione.Poiché la campagna elettorale è passata da più di un anno, non ci sarebbe neanche il pericolo di inimicarsi potenziali elettori, interessati a far cadere tutto nel dimenticatoio, perdendo il loro consenso. Mentre Bottaro è molto impegnato a consultare le forze politiche (o meglio i consiglieri, attesa la inconsistenza delle segreterie politiche), per la riconferma della quasi totalità degli assessori, sarebbe meglio dedicare un po' di tempo per interessarsi della vicenda, prima dell'arrivo di qualche altra scadenza elettorale amministrativa e/o politica (intelligenti pauca...)».