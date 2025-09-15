Trani - Parcheggio Piazza XX Settembre. <span>Foto Michele Straniero</span>
Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune

Gara con 92 offerte per l'impermeabilizzazione del parcheggio. Lavori aggiudicati con un ribasso di quasi il 30%

Trani - lunedì 15 settembre 2025
Una gestione virtuosa delle gare d'appalto porta a un significativo risparmio di denaro pubblico per il Comune di Trani. Grazie a un'ampia partecipazione e a un forte ribasso d'asta, l'ente è riuscito ad aggiudicare i lavori urgenti di rifacimento dell'impermeabilizzazione del parcheggio interrato di Piazza XX Settembre a un costo molto inferiore rispetto a quello previsto. Il budget stanziato per l'intervento, resosi necessario per risolvere gravi problemi di infiltrazioni nella struttura, ammontava a 500.000 euro. La procedura di gara aperta, gestita telematicamente, ha suscitato un enorme interesse, con ben 92 imprese che hanno presentato un'offerta.

L'alta competitività ha spinto al ribasso i prezzi, tanto che la ditta vincitrice, la DE LUCIA AGOSTINO SRL, si è aggiudicata i lavori offrendo un ribasso del 28,99% sulla base d'asta. Questo si traduce in un risultato economico di grande rilievo: a fronte di una spesa prevista di 500.000 euro, l'importo contrattuale per l'esecuzione delle opere è stato fissato a circa 337.000 euro (IVA esclusa). Il risparmio ottenuto consentirà all'amministrazione di liberare risorse che potranno essere destinate ad altri interventi per la città.
Piazza XX Settembre - Determina nr.1202 - Gara per impermealizzazioneDocumento PDF
  • Comune di Trani
