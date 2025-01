Lavori in corso Vittorio Emanuele, alcune linee urbane spostate su corso Imbriani

A causa di lavori in corso su Corso Vittorio Emanuele, le linee urbane 1, 2 , 1-2 bis e 3, oltre le linee scolastiche, che transitavano in questa zona sono temporaneamente spostate su Corso Matteo Renato Imbriani.Le fermate temporaneamente previste, da oggi e fino al giorno 29 gennaio, sono: Stazione, Caserma dei Carabinieri, Capannoni Ruggia.«Ci scusiamo per eventuali disagi - si legge in una nota Amet - e vi ringraziamo per la vostra comprensione. Vi invitiamo a controllare le nostre pagine per ulteriori aggiornamenti e a pianificare i vostri spostamenti di conseguenza. Grazie per la vostra collaborazione!».