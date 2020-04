Lavori spediti per la realizzazione della nuova strada in via Barletta

Procedono speditamente i lavori per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via Barletta e via dei Finanzieri, che si pone in continuità di via Papa Giovanni XXIII. Il progetto, come già precedentemente annunciato, prevede la realizzazione di una rotatoria che avrà la funzione di moderazione e snellimento del traffico veicolare. Come si vede nella foto, scattata questa mattina, gli operai stanno procedendo con le operazioni di asfaltatura.Un progetto ambizioso, nato nel percorso di riconversione di una storica segheria di Trani, la de Camelis & Partners s.n.c. (sarà riconvertita in un centro commerciale di vicinato) e che prevedeva un altrettanto congrua cessione di porzione di suolo in favore del Comune di Trani. Le aree standard cedute gratuitamente comprendono l'intera viabilità di collegamento tra via Barletta e la retrostante via Finanzieri per una superficie pari a 2.424 metri quadrati: in programma la realizzazione di spazi di sosta, parcheggio e viabilità di collegamento tra via Barletta e via Finanzieri. Il tutto per la durata complessiva di un mese.