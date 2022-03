Lavori stradali, nei prossimi giorni la sistemazione di marciapiedi in alcune vie di Trani

L'assessorato ai lavori pubblici rende noto che a partire dai prossimi giorni avranno inizio i lavori di sistemazione di alcuni marciapiedi nel centro cittadino.

Con ordinanza dell'Area Polizia Locale numero 82 del 14 marzo scorso, dall'inizio dei lavori e fino al termine degli stessi, è stata disposta l'istituzione del divieto di fermata (ambo i lati) su:

Via Bebio (tratto compreso fra via De Robertis e via Cavour)

Via Radeprando (tratto compreso fra via Amedeo e via Umberto)

Via Umberto (tratto compreso fra via Cavour e via Ciardi)

Via Nigrò (tratto compreso fra il civico 48 e l'incrocio con corso Vittorio Emanuele).