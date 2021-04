Lavori sulle strade rurali, lista Bottaro sindaco: «Ci saranno iniziative analoghe»

Continuano a prendere sostanza, in termini di servizi per i cittadini, le iniziative amministrative avviate negli ultimi anni dall'amministrazione del Sindaco Bottaro e che, in piena continuità amministrativa, vengono seguite dall'attuale amministrazione.L'ultima in termini di tempo, visto l'avvio della esecuzione dei lavori in corso in questi giorni, riguarda una iniziativa avviata in seguito all'approvazione in Giunta avvenuta il 27.2.2020, su proposta dell'assessore con delega all'agricoltura Michele di Gregorio, del progetto definitivo, redatto dai tecnici dell'Ufficio tecnico Comunale, avente ad oggetto la riqualificazione della viabilità rurale cittadina.Con il suddetto progetto il Comune di Trani partecipò ad un avviso pubblico, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia il 24.10.2019, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia 2014-2020 come approvato dal "GAL Ponte Lama", riuscendo così ad intercettare un finanziamento di ben 250 mila euro che consentono, in questi giorni, di riqualificare alcune importanti reti viarie rurali nell'agro cittadino e precisamente nelle Contrade "Montericco", "Le Paludi" e "Gesù Maria".Espletata la gara e sottoscritto il contratto in questi giorni iniziano i lavori. Un altro importante risultato realizzato grazie alla professionalità delle risorse dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla sinergia che l'Amministrazione è riuscita a creare con le altre Istituzioni del territorio quale, in questo caso, il GAL ed i rappresentanti del Comune all'interno del Consiglio di amministrazione ed il Collego Provinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati che, con alcuni dei suoi iscritti come il p.a. Nunzio Tarantini ed il suo Presidente A. Memeo, hanno aiutato a mappare il territorio del nostro entroterra.Dopo anni il Comune di Trani procederà, finalmente, non con risorse finanziarie proprie, né facendo ricorso a costosi mutui, ad interventi di manutenzione delle strade di campagna frequentate ogni giorno da tanti agricoltori ed operatori legati alle attività della terra.Certamente un altro tassello che sarà accompagnato da iniziative analoghe che l'assessore Merra, con delega all'agricoltura, si affretta ad avviare.