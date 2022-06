Le fontane assetate in villa comunale: niente acqua da nessuna delle due

Aldo Palazzeschi dedicò una poesia alla "fontana malata" a cui diede voce con versi onomatopeici: cloppete coff... Le nostre sono completamente mute, asciutte, senza alcun segnale di vita: guariranno? Speriamo!

Ci hanno sempre soccorso, contro la sete, la stanchezza, le ferite sulle ginocchia per le cadute dalla bicicletta dei bimbi: e questo tradimento nella domenica del solleone annunciato proprio non ci voleva.Le fontane della Villa Comunale sono un patrimonio di noi tranesi, ognuno ha un legame da quando si era bambini. In molti hanno auspicato più volte un rubinetto per non sprecare quella acqua così buona, sempre fresca, cristallina, che invogliava essere bevuta anche quando non si aveva sete, ma chiuderla così è troppo!