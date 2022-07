Le giostrine della villa ancora mira dei vandali:nuovamente rotto lo scivolo

Neanche due mesi fa avevamo raccontato la storia di nonno Mimmo che, armato di chiodi, martello, pinze e viti si era premurato di riparare le giostrine della Villa vandalizzate dai soliti balordi.Ma i soliti balordi non si sono fermati e anche di fronte a questo - forse non lo sanno neanche che un nonno ha cercato di restituire ai nipotini di tutta la città la possibilità di qualche ora di svago - sotto il cartello giochiamo tutti, hanno ripreso a lesionare e rendere inutlizzabile lo scivolo.Questa volta nonno Mimmo non potrà riparare la plastica distrutta. Ma ci chiediamo ancora come sia possibile lasciare incustodito anche un bene così centrale (non solo nel senso urbanistico) della nostra città, anche nello sforzo di individuare i colpevoli e tentare un recupero sociale che si fa sempre più urgente.