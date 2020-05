Le imprese ripartono dopo mesi di chiusura, Confcommercio: «Siamo pronti a sostenervi»

Da qualche giorno siamo entrati pienamente nella nota "fase 2", molte imprese riapriranno le loro attività dopo oltre due mesi di chiusura. Anche se un po' sfiduciati dai mesi di chiusura, con grande fatica, si riparte, nonostante le innumerevoli difficoltà, nella speranza che il Governo, oltre alle misure già adottate, adotti ulteriori provvedimenti, più risorse a fondo perduto e soprattutto più supporti per la filiera del turismo, settore fondamentale per il nostro paese.È stato un momento difficile anche per Confcommercio che, durante il periodo dell'emergenza, è stata vicina alle imprese e a tutti i commercianti e con grande responsabilità continuerà ad esserlo anche nella fase, ancora più complessa, della riapertura. Siamo pronti a sostenervi e accompagnarvi, tutti i giorni, perché siamo convinti che le difficoltà si affrontano insieme con determinazione. Bisogna andare avanti nonostante le preoccupazioni e tutti i cambiamenti che ci sono stati e continueranno ad esserci.A tutti voi auguro una buona ripartenza, assicurandovi il grande senso di responsabilità di Confcommercio che ci ha sempre contraddistinto, ricordandovi l'importanza del commercio nel processo produttivo della nostra città e del nostro paese. Confcommercio vi è vicina per guardare, insieme, al futuro, voi, con le vostre capacità imprenditoriali e noi, con la nostra esperienza per rispondere ai vostri dubbi e innumerevoli problemi.Il Presidente, Girolamo AcquavivaConfcommercio Trani