Le origini tranesi di Irene Fargo, il suo concerto a La Lampara, i ricordi delle estati sulla spiaggia

"Irene Fargo in realtà si chiama Flavia Pozzaglio, i nonni sono di Trani e lei ricorda bene questa città nei suoi soggiorni estivi di quando era bambina: "la villa comunale, la spiaggia, i gelati, e il mitico locale La Lampara, dove venivano i più grandi nomi della musica italiana": era l'estate 1991 e così firmavo sulla Gazzetta del Mezzogiorno una intervista ad Irene Fargo, incontrata al termine di una una bella serata musicale a La Lampara che l'aveva vista protagonista e dispensatrice di abbracci e autografi al numeroso pubblico presente compresi amici e parenti.L'artista cantante e attrice teatrale, con origini tranesi, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo novembre; era nota al grande pubblico soprattutto per le due partecipazioni al Festival di Sanremo dove aveva conquistato il secondo posto nella categoria "Nuove proposte" nel 1991 con il brano "La donna di Ibsen" e nel 1992 con la canzone "Come una Turandot".Grande la sua passione per l'arte, il teatro e l'opera. Renato Zero nei giorni scorsi l'aveva definita "un'artista sensibile e appassionata", e Roby Facchinetti che ne ricorda con stima e affetto la "vocalità particolare e unica" . Aveva collaborato con Mariella Nava, registrando anche numerose esperienze televisive, come nel cast di Domenica in, ad alcune manifestazioni canore quali Viva Napoli o ospite nei programmi di Paolo Limiti. Dal 2002 affianca l'attività di attrice teatrale di Musical, fino alle serate in concerto al Bolshoi Mosca. Nel 2012 partecipa al festival delle Isole Tremiti "Il mare e le stelle" VI edizione, con Lucio Dalla, Renato Zero e Gigi D'Alessio.Con un post su Facebook, la scomparsa di irene fargo era stata l'amica Giovanna Nocetti: "Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace". Nei giorni precedenti, molti noti cantanti italiani avevano pubblicato messaggi di incoraggiamento sui social. Tra loro anche Renato Zero aveva scritto: "Abbiamo amici fortunati ed altri a cui la sorte ha riservato un percorso più difficile. Irene Fargo è un'anima buona e generosa. Un'artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre, dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore. Sono certo che la nostra carezza ad Irene le sarà davvero gradita e le farà un gran bene!".