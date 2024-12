Le Vie del Natale 2024: a Trani un viaggio unico tra tradizioni, musica, racconti e leggende in un’atmosfera d’incanto

Torna a Trani l'atmosfera incantata delle feste con la seconda edizione de 'Le Vie del Natale'. Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il cuore pulsante del centro storico si anima con un ricco e coinvolgente calendario di eventi, spettacoli, musica e iniziative per tutte le età, organizzato da Palazzo delle Arti Beltrani, l'Associazione delle Arti in collaborazione con Visit Trani e il contributo della Città di Trani.Quest'anno la magia del Natale si riverbera anche in alcuni dei siti storici per esaltare il ricco patrimonio della città di Trani, allargando lo sguardo da Palazzo delle Arti Beltrani, fulcro pulsante delle iniziative, al quartiere ebraico, fino al centro cittadino e alla Villa comunale, in occasione dei suoi 200 anni dalla inaugurazione.Trani si trasforma in un magico borgo natalizio, dove musica, tradizione e racconti si fondono in suggestioni da fiaba. Un festante e coinvolgente viaggio musicale itinerante attraversa le strade della città ogni domenica, a partire dall'8 dicembre fino al 6 gennaio, per giungere nella storica Villa Comunale di Trani, la cui cassa armonica, dedicata ad "Astor Piazzolla", ospiterà il Festival delle Bande Musicali. Un evento culturale e musicale, organizzato per celebrare il 200° anniversario di uno dei più importanti e suggestivi giardini storici del Sud Italia, uno dei pochi sul mare, in un periodo fortemente simbolico come il Natale. Il progetto mira a portare il fascino e la tradizione delle bande musicali pugliesi, stimolando la partecipazione e il senso di appartenenza della cittadinanza e la curiosità dei turisti attraverso sei concerti. Un'esplosione di note per tutti i gusti e tutte le età, dal repertorio classico alle composizioni più moderne, passando per i brani natalizi più tradizionali, nell'ottica di un'atmosfera inclusiva e dell'attrattività turistica del territorio in un periodo festivo ma di bassa stagione, che porti un pubblico diversificato a scoprire le bellezze cittadine.Il Festival rappresenta l'esaltazione di uno dei più importanti simboli della tradizione pugliese - la banda - che, assieme alle luminarie, costituisce la caratteristica identitaria delle feste di tutte le città della Puglia.Ogni appuntamento domenicale ospiterà una banda pugliese, selezionata tra le più rappresentative della regione, dando voce a varie realtà musicali provenienti dalle diverse province e garantendo un'esperienza unica per il pubblico.Il percorso itinerante delle bande parte ogni domenica mattina (dall'8 dicembre al 6 gennaio) da Palazzo delle Arti Beltrani, alle ore 10.00, per dipanarsi nel cuore commerciale del centro cittadino fino a giungere nella Cassa Armonica della Villa Comunale. I musicisti pugliesi avranno l'occasione di esibirsi e di promuovere la loro arte in una vetrina prestigiosa, in cui cittadini e turisti potranno fruire liberamente dei concerti per sei domeniche consecutive dalle ore 11.00 alle ore 12.30.Si parte già l'8 dicembre con l'Orchestra lirico sinfonica di fiati "Emilio Silvestri" di Gravina in Puglia. La domenica successiva, 15 dicembre, gioca in casa il Gran concerto bandistico "Pietro Mascagni" Città di Trani; il 22 dicembre sarà la volta del Gran concerto bandistico cittadino Città di Polignano, mentre il 29 dicembre, lo storico Gran Concerto Bandistico "Biagio Abbate" di Bisceglie ci farà rivivere le atmosfere delle grandi orchestre sinfoniche. Chiudono il programma nella vigilia dell'Epifania, domenica 5 gennaio, l'Orchestra sinfonica di fiati "Davide delle Cese" Città di Bitonto e lunedì 6 gennaio la Grande orchestra di fiati "La Disfida di Barletta" Città di Barletta.Il Festival si rivolge sia alla comunità locale, facendo riscoprire le tradizioni musicali pugliesi, che ai turisti, attratti dalla programmazione natalizia e dalla Trani "vestita" a festa.Tra le vie del centro storico, storie e leggende amplificano l'atmosfera del quartiere ebraico, Piazza Sinagoga si trasforma per l'occasione in un palcoscenico incantato a cielo aperto con le "Letture Interpretate". Autori e attori locali ci guidano di domenica, dalla Festa dell'Immacolata fino al 6 gennaio, in un viaggio emozionante alla scoperta delle tradizioni pugliesi, attingendo a racconti popolari e leggende natalizie che si tramandano oralmente di generazione in generazione. L'8 dicembre, dalle ore 19:00, Angelo Petrone ci coinvolgerà con le sue "Storie d'Amore, Fede e Malaffare" (previste due esibizioni). Protagonista domenica 15 dicembre e 5 gennaio, l'artista Antonio Memeo si esibisce, dalle ore 19:00, in "Ritagli di Puglia" e "Leggende e tradizioni popolari", accompagnato per quest'ultimo appuntamento dalla chitarra del M˚ Emanuele Paradiso (durata 30 minuti per 2 esibizioni). Domenica 22 dicembre gli artisti Patrizia Labianca, Angelo Petrone e Antonio Memeo si uniranno nel racconto a tre voci "La Favola di Natale" con musiche eseguite dal quartetto d'Archi e Oboe de "I Cameristi dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo" (durata 30 minuti per 2 esibizioni).Domenica 29 dicembre l'attrice Patrizia Labianca racconta, sempre dalle ore 19:00, "Piccole Storie e Dicerie" (durata 30 minuti per 2 esibizioni). Chiude il cartellone delle "Letture interpretate" il giorno dell'Epifania Antonio Memeo che, a partire dalle ore 18:00, ci porterà nel mondo incantato de "Il Sogno del Muratore" (la performance dura 20 minuti e viene ripetuta per 3 esibizioni).I racconti, le storie e le leggende delle "Letture interpretate" hanno tutti un accompagnamento musicale per far immergere ancor più il pubblico nelle storie narrate. In queste narrazioni rivive la fede profonda della gente, un legame con la spiritualità che attraversa i secoli.Per gli amanti del jazz e delle sue declinazioni, Il Festival Dixieland con le "Swingin' Dixie Nights" sono un appuntamento imperdibile. Ogni sabato, dal 7 dicembre al 4 gennaio, il Palazzo delle Arti Beltrani si trasformerà in un autentico jazz club, dove l'Apulia Dixie Swing Band riporterà in vita i ritmi coinvolgenti del Dixieland e dello swing. Cinque serate dedicate a concerti che portano il clima della festa e il ritmo e l'energia del Dixieland e dello swing in città, ognuna delle quali caratterizzata da un'atmosfera calda e coinvolgente, perfetta per tutte le età. Le esibizioni della Apulia Dixie Swing Band risuonano di sabato in maniera itinerante per animare le strade principali del centro commerciale cittadino (marchin' band dalle ore 19.00 alle ore 20.00) per poi giungere all'interno del Palazzo delle Arti Beltrani, addobbato appositamente per le festività natalizie con luci e decorazioni, dove si potrà godere del vero e proprio concerto (dalle ore 21.00).Questo progetto intende offrire un'esperienza musicale vivace e immersiva, perfetta per unire la tradizione jazz di New Orleans all'atmosfera unica del Natale.La Band propone una rivisitazione della musica nera jazz tradizionale che spopolò agli inizi del secolo scorso, evolutasi successivamente nel Dixieland con contaminazioni Swing, grazie al genio di Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, Fats Waller, Nick La Rocca, Woody Hermann. Nel loro repertorio ripropongono i divertenti e coinvolgenti brani dixie, ragtime, jazz, charleston, swing americani e italiani, spaziando dai suoni di New Orleans a quelli più nostrani di Lelio Luttazzi, Nicola Arigliano, Quartetto Cetra, Natalino Otto, Fred Buscaglione, senza dimenticare i grandi crooner come Frank Sinatra, Michael Bublé, Tony Bennett, Nat King Cole.Nella Apulia Dixie Swing Band militano musicisti pugliesi fra i più bravi in assoluto, appassionati e grandi cultori del Dixieland e dello Swing americano e italiano ante e dopo guerra. Il pianista Michele Campobasso, l'eccezionale trombettista Mino Lacirignola e il trombonista Franco Angiulo hanno suonato in diverse Big Band, fra cui la Jazz Studio Orchestra del Maestro Paolo Lepore, e in alcune "Combo Dixie Band" con artisti italiani e internazionali del calibro di Tony Scott, Dizzy Gillespie, Art Farmer, Chet Baker, Randy Becker ecc. Competano la band musicisti di grande valore come Vincenzo Cristallo alla chitarra e banjo, Vito D'Elia e Benito Turturro al clarinetto, Alberto Di Leone alla tromba, Doni Antonelli al basso tuba e il crooner Lello Scazzariello.Il programma dedicato alle melodie del dixieland e dello swing nel Centro Culturale Polifunzionale della città di Trani è accattivante: sabato 7 dicembre 2024 "Jazz on the Mississippi" per evocare l'atmosfera dei battelli a vapore e le origini del genere musicale (https://www.vivaticket.com/it/ticket/jazz-on-the-mississippi/255331); 14 dicembre 2024 "Dixieland Jubilee", un omaggio festoso alla musica Dixieland (https://www.vivaticket.com/it/ticket/dixieland-jubilee/255336); 21 dicembre 2024 "Ritmi del Delta" che richiama il sound del Sud degli Stati Uniti (https://www.vivaticket.com/it/ticket/i-ritmi-del-delta/255332); 28 dicembre 2024 "Dixie in the City", Dixieland nel cuore della città (https://www.vivaticket.com/it/ticket/dixie-in-the-city/255333) e, infine, sabato 4 gennaio 2024, "Brass & Jazz: il Suono di New Orleans", un concerto che esalta l'uso degli ottoni e l'energia del jazz delle origini (https://www.vivaticket.com/it/ticket/brass-jazz-il-suono-di-new-orleans/255334).Nel repertorio figurano brani coinvolgenti e frizzanti quali China Boy, The sheik of Araby, I got rhythm, It don't mean a thing, On the sunny side, Hello Dolly, Caravan, Bei mir bist du schoen, Avalon, I'm gonna sit right down a write myself a letter, All of me, L.o.v.e., In cerca di te, Donna, Marilù, Buonasera signorina, e non mancheranno brani suggestivi natalizi americani.I biglietti (ticket di 15,00 euro a serata con posto numerato da scegliere in pianta, abbonamento cinque spettacoli a 60,00 euro, acquistabile esclusivamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00).Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, porta alle ore 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.itAl seguente link tutti i concerti: https://www.vivaticket.com/it/tour/festival-dixieland/4030.Con le "Vie del Natale", il centro storico e altri luoghi iconici della città si animano dall'8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 di spettacoli itineranti che evocano suggestioni uniche da vivere in compagnia e un'occasione per trascorrere momenti indimenticabili in famiglia o con gli amici, alla scoperta delle bellezze storico-architettoniche e naturalistiche della città. Le numerose attività proposte coinvolgono tutte le generazioni, creando un'atmosfera festosa e accogliente e si propongono di essere attrattive per residenti e turisti.La brochure completa con tutte le iniziative della seconda edizione de Le Vie del Natale:https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/le-vie-del-natale-2024.html.