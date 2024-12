Le Vie del Natale 2024: più di 150 eventi per il cartellone della Città di Trani

È partito ufficialmente con l'accensione dell'albero di 18 metri in Piazza della Repubblica il ricco cartellone di eventi per le imminenti festività della Città di Trani "Le vie del Natale", dopo la presentazione avvenuta a Palazzo delle Arti Beltrani, alla presenza del sindaco della città Amedeo Bottaro, dell'ass. alle Culture Lucia De Mari, del presidente di Visit Trani Francesco Anzelmo e del direttore artistico di Radio Selene Luciano Tarricone. Un colpo d'occhio importante a cura dell'azienda leader del settore luminarie Paulicelli, che illuminerà anche la stella cometa di ben 17 metri posizionata sul fortino della Villa Comunale e che potrà essere ammirata e "instagrammata" anche dal porto.Più di 150 eventi articolati dalla vigilia dell'Immacolata fino all'Epifania, passando per l'evento clou, il Capodanno con il concerto dell'ospite internazionale Tony Hadley, accompagnato dalla sua The Fabulous TH Band, e l'animazione del trascinante staff di dj e speaker di Radio Selene.Grande impulso al programma è stato dato quest'anno dalle associazioni del territorio che hanno risposto entusiasticamente all'avviso pubblico bandito dal Comune di Trani, che prevede anche iniziative ad opera di realtà imprenditoriali del territorio che, unendosi, hanno creato all'interno del cartellone comunale tanti eventi al fine di animare i quartieri cittadini: da Pozzo Piano a via Mario Pagano, da Piazza Gradenigo al Centro Storico e al quartiere ebraico, da Piazza Albanese a Piazza Teatro, dal cuore commerciale del centro cittadino alla Villa comunale. Un cartellone che tenderà a valorizzare le bellezze storico-architettoniche della città con appuntamenti di grande richiamo focalizzati nella zona centrale tra il centro storico e Piazza della Repubblica. Tanti gli eventi per celebrare al meglio l'atmosfera natalizia, molti pensati per i bambini, la quasi totalità gratuiti, tra concerti, spettacoli, festival, moda solidale, presepi, mercatini, casa di Babbo Natale, magia, luminarie, cori, e tanto altro. Hanno inaugurato ieri in Piazza Albanese le degustazioni a cura di Artevino (in programma anche ogni martedì vino alla vigilia di Natale) e gli eventi organizzati dall'Associazione delle Arti in collaborazione con Visit Trani e il contributo della Città di Trani con il Festival Dixieland, la marching band itinerante per le vie della città e il concerto "Jazz On The Mississippi" a Palazzo delle Arti Beltrani. Le esibizioni della Apulia Dixie Swing Band risuoneranno ogni sabato, fino al 4 gennaio, in maniera itinerante per animare le strade principali del centro commerciale cittadino (dalle ore 19.00 alle ore 20.00) per poi giungere all'interno del Palazzo delle Arti Beltrani per i concerti dixie e swing (ore 21:00) https://www.vivaticket.com/it/tour/festival-dixieland/4030.Dall'8 dicembre fino al 6 gennaio Il Festival delle Bande musicali (partenza da Palazzo Beltrani alle ore 10:00, itinerante per le vie della città fino al concerto nella Cassa armonica della Villa Comunale ore 11:00) e le Letture interpretate (ore 19:00) nella cassa armonica di Piazza Scolanova (entrambi gratuiti) per un Natale unico tra tradizioni, musica, racconti e leggende.Partono inoltre il giorno dell'Immacolata il Mercatino dell'Antiquariato, Modernariato e Artigianato in Piazza della Repubblica, alle ore 18:00 una raccolta benefica presso la Chiesa di San Magno con madrina l'attrice Manuela Arcuri e Pino Campagna. In Piazza Teatro, alle ore 19:30, "Trani va di moda - Natale delle Caterinette" a cura dell'Associazione Forme, per celebrare la tradizione delle Caterinette, giovani sartine tranesi che negli anni '50 e '60 hanno contribuito al prestigio delle sartorie locali, con l'inaugurazione del Mercatino di moda solidale. In programma sempre in Piazza Teatro, il 15 dicembre (ore 18:00) Laboratori di Moda e Artigianato. Il 13 dicembre invece una tavola rotonda (ore 17:00) in Biblioteca comunale "G. Bovio" sulla moda inclusiva e sulla responsabilità sociale e il 5 gennaio in Piazza Quercia (ore 18:00) il Gran Galà di Moda e l'Assegnazione del Premio Caterinette 2024.Quest'anno entra in scena l'associazione Visit Trani che raccoglie prevalentemente operatori extralberghieri della città ma aperta a tutti coloro che operano in campo turistico, che ha voluto coordinare, in collaborazione con l'amministrazione tranese, la gestione della comunicazione di un cartellone unico e contribuirà con le proprie strutture a veicolare le informazioni degli eventi per moltiplicarne l'eco. Ogni struttura, associata a Visit Trani, infatti, si impegna a promuovere dei pacchetti turistici legati agli eventi natalizi della Città di Trani. Come spiega il presidente dell'associazione del terzo settore Francesco Anzelmo, sono state organizzate anche una serie di visite guidate con itinerari studiati ad hoc a partire da sabato 14 dicembre fino all'Epifania, tra cui alcune dedicate espressamente ai bambini e curate da guide turistiche certificate dalla Regione Puglia, per consentire a turisti e curiosi di conoscere meglio l'abbagliante bellezza della città e la sua storia. Tra queste, anche un appuntamento interpretato da Stefania De Toma. Tutte le visite partiranno da Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51. Info e prenotazioni Palazzo Beltrani 0883500044.Il 14 dicembre inoltre si apre ai più piccoli e alle famiglie per la seconda edizione de La Magia del Natale a cura dell'Ass Falchi la Casa di Babbo Natale in via Accetta 28, una dimora di 500 mq in cui elfi, l'aiutante di Babbo Natale e il Grinch, coinvolgeranno i bambini con racconti e preparativi per la festa. La casa rimarrà aperta fino al 30 dicembre dalle ore 17 alle 22, esclusi i giorni 24-25 e 26, ingresso a pagamento: LA MAGIA DEL NATALE 2024 Biglietti, Date multiple | Eventbrite.Anche via Mario Pagano con l'Ass. Croce Bianca quest'anno presenta i suoi eventi a partire dal 14 dicembre con il Laboratorio di decorazioni di biscotti di Natale a cura della cake designer Concetta Adduci presso il Ristorante Fefino, in via Mario Pagano 176 (attività gratuita con prenotazione al numero: 3464968499) dalle ore 16:30. Tra gli eventi della strada, cerniera tra la Trani moderna e quella antica, altri laboratori, tra cui anche uno fotografico "Fotografando il Natale in via Mario Pagano" rivolto ai ragazzi, a cura di Sara Mancini, laureata in fotografia all'Accademia delle Belle Arti di Napoli (prenotazione al numero 3491177142), che prevede l'allestimento di una mostra tra gli scatti più belli. Domenica 21 dicembre, alle ore 20:00, anche la suggestione del concerto "Candle Lights" con il vibrafono di Stefano Del Sole, in via Mario Pagano 203, a cura dell'ass. culturale Percussion Art.Per il progetto Un Natale in Musica mercoledì 18 dicembre il Concerto di Federica Paradiso, a cura dell'Ass. Filo Rosso APS, in collaborazione con l'Ass. Coro Opera Festival per sottolineare il potere inclusivo della musica.Con la rassegna Trani Christmas Park, tra mercatini e magia, giunto alla terza edizione, anche Piazza Gradenigo sarà animata da giovedì 19 dicembre all'Epifania a cura dell'ass. Storia Viva, con l'obiettivo, tra musica, danza, eventi di solidarietà e socio-culturali, spettacoli teatrali, di ricreare luoghi di aggregazione per le famiglie spesso poco valorizzati.Gli spettacoli con ospiti di assoluto richiamo del cartellone sono concentrati tra il 23 dicembre e il primo gennaio del 2025. Si comincia con il gradito ritorno del professor Vincenzo Schettini che, reduce dai successi del suo programma su RAI 2 "La fisica dell'amore'' e dalla sua straordinaria popolarità, proprio il 23 dicembre dirigerà il coro gospel "Wanted Chorus" in Piazza della Repubblica. A seguire lo scambio di auguri e di dolci della tradizione natalizia, tutto a cura dell'ARC La Quercia.Stesso luogo, Piazza della Repubblica, per la vigilia di Natale animata dal one man show Renato Ciardo alla conduzione dello spettacolo "Cantatour Christmas Edition", a cura di Tele Bari. Si inizia alle ore 12:00 e si chiude con l'esibizione di una cover band. Lo spettacolo verrà trasmesso integralmente su Telebari, telebari.it e Telebari Hbb tv.Si prevede una piazza Quercia gremita per accogliere il nuovo anno e salutare il 2024 con l'evento clou del 31 dicembre che vedrà come ospite internazionale Tony Hadley, ex Spandau Ballet, accompagnato dalla sua The Fabulous TH Band, e l'animazione del trascinante staff di dj e speaker di Radio Selene e il corpo di ballo del South Dance Center con inizio alle ore 22:30. Il primo gennaio, poi, alle ore 11:00, la stessa piazza accoglierà con mille posti a sedere il concerto gratuito dell'Orchestra Ico Suoni del Sud, a cura della Fondazione Aldo Ciccolini di Trani.Torna per le vie del Centro storico, dopo diversi anni di assenza, il suggestivo Presepe vivente che quest'anno giunge alla 18ma l'edizione, a cura della Cooperativa Xiao Yan. Doppia data, cioè i giorni 26 e 28 dicembre, allo scopo di raccontare alla città che il Natale è momento di mistero e speranza. Un presepe solidale e inclusivo con la partecipazione dei ragazzi della rete TAF Trani Autism Friendly, alcuni attori della compagnia teatrale del Giullare del Centro Jobel e persone diversamente abili impegnate in realtà sociali del territorio. Dalle ore 17:00 alle 20:00 con ingresso in via Beltrani (vicino Chiesa di S. Giovanni). Prima scena: via Leopardi, via La Giudea, seconda scena: via La Giudea, Terza scena: via S. Martino, Quarta scena: Palazzo Broquier, quinta scena: uscita via Beltrani.Dal 27 dicembre fino al 4 gennaio, invece, sulla scia del successo delle precedenti due edizioni, torna Christmas Magic, a cura dell'Ass.APS InMovimento. In Piazza della Repubblica 5 spettacoli di magia con gli illusionisti più talentuosi, mascotte natalizie con il coinvolgimento di turisti, centinaia di famiglie e la meraviglia dei bambini negli occhi.L'associazione di volontariato Trani Soccorso ci regala il presepe artistico di Piazza della Libertà dal 23 dicembre al 6 gennaio, in collaborazione con il rinomato maestro di arte presepiale, Carlo Scarcella, e il giorno dell'Epifania "È arrivata la Befana", a partire alle ore 11:00 fino alle 13:30, con l'arrivo della vecchina con i suoi elfi per la distribuzione, sempre in Piazza della Libertà, di 1.500 calze a tutti i bambini. La manifestazione sarà preceduta dalla sfilata e dall'animazione per le vie della città del carro della Befana che partirà dallo stadio comunale di Trani.Durante tutto il cartellone ci sarà la presenza itinerante dell'animazione di Radio Selene nei luoghi iconici della cittàTutto il programma su www.tranitincanta.it e presso l'Infopoint in Piazza della Repubblica a Trani.