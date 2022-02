Leadership nelle professioni giuridiche, oggi Liceo Vecchi il prof Sabino Fortunato

Il 4 Febbraio 2022 il Liceo Scientifico Vecchi di Trani, presso l'Auditorium della Scuola, ospiterà un relatore d'eccezione all'interno del PCTO programmato per le classi quinte: interverrà sul tema Leadership nelle professioni giuridiche, Sabino Fortunato, Prof. Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Roma Tre, Avvocato in Bari e a Roma, patrocinante in Cassazione e nelle altre Corti Superiori.Profilo di altissimo spessore culturale e professionale, il Prof. Sabino Fortunato terrà una lectio di natura orientativa, riservata agli studenti delle classi quinte, in vista della scelta imminente del percorso di studi a livello universitario.Sarà affrontato – come precisa la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela Tannoia, il tema complesso della leadership in una realtà che ci vede proiettati in un mondo con fenomeni tecnologici e organizzativi di ampia portata : si tratterà di leggere ed interpretare grazie al Prof. Fortunato i "nuovi " modelli di leadership nell'ambito specifico delle professioni giuridiche.A conclusione dell'intervento, gli studenti secondo la modalità del workshop potranno interagire direttamente, con l'illustre relatore