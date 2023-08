Legambiente: «Un grazie ai percettori del reddito di cittadinanza che si sono impegnati per Trani»

«Solidarietà e tutela dell'ambiente: due facce della stessa medaglia già dallo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di collaborare con tanti percettori del reddito di cittadinanza, che si sono infinitamente impegnati per la Città di Trani come custodi, giardinieri, assistenti di quartiere e non solo.Hanno inoltre consentito la riapertura e gestione del Monastero di Colonna e il mirabile impegno profuso da alcuni di loro all'indomani del 10 agosto nel ripulire la spiaggia di Colonna dai rifiuti abbandonati durante la notte confermano come si sia al cospetto di persone estremamente motivate che hanno sposato la causa dell'impegno per la comunità ed il territorio che abitano. Quando l'ideazione di progetti PUC si riconduce ad una concreta analisi del contesto, le attività e le modalità di coinvolgimento dei beneficiari di RdC vanno evidentemente oltre le aspettative di un mero impiego di risorse umane altrimenti "parcheggiate" ed in carico ai servizi sociali.Siamo di fronte a persone in grado di esprimere una crescita interiore ed un senso di responsabilità che si traduce in diretto supporto ai bisogni e alle esigenze della comunità e come concreto modello ed esempio per cittadini e giovani della città. Dignità e povertà divengono temi trasversali che attraverso il lavoro di rete e coordinamento in essere a Trani consente l'integrazione tra le politiche del lavoro, del volontariato e della tutela ambientale. Nell'universo dei percettori di reddito si ritrovano persone serie, dignitose e disposte a mettersi in gioco che non chiedono nulla se non la possibilità di impegnarsi per la loro città e che meritano il pieno plauso di Legambiente Trani. A loro va un grande grazie!».