Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani

Anche gli studenti dell'IISS "Moro – Cosmai" di Trani parteciperanno al progetto denominato "Un libro tante scuole" promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà come ogni anno a maggio: la biblioteca scolastica dell'istituto tranese, sotto la guida del Dirigente Scolastico ing. Roberto Diana, ha aderito infatti con entusiasmo all' importante iniziativa (che prevede l'invio gratuito di 7000 libri a scuole di tutta Italia) risultando fra le scuole prescelte per la lettura e condivisione dell'edizione speciale del testo "Leggere Lolita a Teheran" di Azar Nafisi.I volumi ricevuti saranno letti e condivisi in classe, con il supporto dei docenti di Italiano, che guideranno gli studenti in un percorso di riflessione e confronto. Il progetto culminerà con un collegamento diretto con gli operatori del Salone del Libro, occasione preziosa per restituire impressioni, domande e riflessioni emerse durante la lettura Il progetto culminerà con un collegamento diretto con gli operatori del Salone del Libro.Un'opportunità concreta per avvicinare i ragazzi al piacere della lettura e al dialogo culturale. "Un progetto di lettura condivisa – spiega Diana - a cui la biblioteca del nostro istituto ha aderito, che ha raggiunto anche i nostri studenti con un grande romanzo, per stimolare un confronto sulla comprensione di sé e del nostro tempo attraverso la lettura".Una iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell'istituto tranese offrendo loro l'opportunità di riflettere, attraverso la forza di un grande romanzo, sui temi dell'identità, della libertà e del ruolo della cultura in contesti complessi. Un'occasione importante per stimolare il pensiero critico e il confronto su sé stessi, partendo dalle pagine di un'opera intensa e coinvolgente.In particolare le letture condivise riguarderanno le classi 5E ITES e 5E IPSEOAIn un'epoca in cui il dialogo e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per costruire il futuro, leggere insieme diventa un atto di resistenza, di apertura e di crescita collettiva.