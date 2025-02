Leo Amoruso è il nuovo Presidente del Comitato regionale Pugliese della Federazione Italiana Rugby.

Powered by

L' Avv.è stato eletto all'unanimità dalle Società presenti all'Assemblea elettiva convocata lo scorso sabato 1 Febbraio. Insieme al Presidente è stato eletto anche il nuovo consiglio regionale, composta da Andrea Calavita, Vitanna Convertini, Vincenzo La Gioia, Daniele Maglio, Francesco Pezzuto e Edmondo Valente. Presente alle elezioni, in rappresentanza dellaOrazio Arancio, ex giocatore della Nazionale, dirigente federale e attuale responsabile per il movimento rugbystico del Sud Italia. Nel discorso di inizio mandatoha annunciato di voler voltare pagina e, pur consapevole delle numerose difficoltà da affrontare, cercherà di imprimere un cambio di passo al movimento rugbystico pugliese, puntando sulla sinergia con la Federazione nazionale e sulla coesione e omogeneità territoriale del nuovo Consiglio, cercando di ricucire fratture interne al movimento e agendo da presidente di tutte le Società pugliesi.