Trionfo di sport e inclusione al 3° Trani Beach Rugby

Successo e grande partecipazione al torneo di beach rugby organizzato dall'ASD Draghi Bat Si è svolto domenica 29 giugno, in una giornata all'insegna dello sport e dell'inclusione, il torneo 3° Trani Beach Rugby promosso dall'ASD Draghi Bat. Nove le squadre partecipanti, provenienti da diverse realtà regionali, che si sono affrontate in una serie di emozionanti partite, suddivise tra tornei maschili e femminili, per un totale di oltre 100 atleti coinvolti.A rendere ancora più speciale l'evento è stata la presenza di circa 40 giovani rugbisti, dai 5 ai 16 anni, che hanno animato la giornata con la loro energia e passione. A trionfare nel torneo maschile sono stati i Pirati di Nisida, mentre nella categoria femminile il primo posto è andato alle Bears Capurso.L'intera tappa è stata dedicata alla memoria di Fabiana Chiarappa, giovane rugbista recentemente scomparsa e figura amatissima dalla comunità sportiva. Emozionante il momento delle premiazioni, a cui hanno preso parte anche i genitori di Fabiana, in un clima carico di commozione ma anche di gioia condivisa. L'ASD Draghi Bat ringrazia di cuore tutte le squadre, i volontari, gli atleti e le famiglie per aver contribuito a rendere questa giornata indimenticabile.