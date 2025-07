Leonardo Cuocci Martorano è il Comandante "stabile" della Polizia Locale di Trani

Breve profilo biografico di Leonardo Cuocci Martorano.

Il dottorè ufficialmente il dirigente e comandante a tempo pieno e indeterminato della Polizia Locale di Trani. Dopo aver ricoperto un incarico a tempo determinato, il cui mandato sarebbe terminato con la fine dell'amministrazione, Cuocci Martorano ha ottenuto la stabilizzazione vincendo un concorso pubblico per esami indetto dalIl concorso, riservato esclusivamente al personale dipendente del Comune di Trani con inquadramento nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, prevedeva la partecipazione di dipendenti che avevano già svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato nel settore della polizia locale, sicurezza e mobilità urbana, con almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni. Cuocci Martorano, che possedeva tutti i requisiti richiesti, ha superato le tre prove del concorso con un punteggio complessivo di 53,5 su 60. Il risultato di questa selezione rappresenta il completamento di un lungo e articolato iter finalizzato a rafforzare la dirigenza del Comune in un settore cruciale per la sicurezza e la qualità della vita cittadina. La nomina definitiva sarà formalizzata con un successivo provvedimento che stabilirà il rapporto di lavoro, confermando ufficialmente Cuocci Martorano alla guida della Polizia Locale di Trani.La sua carriera professionale è stata costruita nel tempo, ricoprendo diversi incarichi dirigenziali all'interno del Comune di Trani. Ha ricoperto il ruolo di Dirigente presso la Polizia Locale, Sicurezza e Mobilità Urbana a partire dal 28 aprile 2022, e precedentemente, dal 1° giugno 2017, è stato Dirigente presso l'Area Affari Generali – Servizi alle Persone. Ha inoltre ricoperto ad interim la dirigenza di altre aree come Personale, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Turismo, Spettacolo e Welfare tra il 2017 e il 2019. Cuocci Martorano ha una solida formazione accademica, avendo conseguito un Diploma di Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Politico Sociale) presso l'Università degli Studi di Bari tra il 1991 e il 1995. Ha inoltre ottenuto un Diploma di Specializzazione in Scienze delle Autonomie Costituzionali con lode (50/50) nel 2004 e un Diploma di Specializzazione in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale nel 1999, entrambi presso l'Università degli Studi di Bari. Ha anche completato un Master Universitario di I livello in "Sicurezza Pubblica". La sua esperienza nel settore della polizia locale è vasta, avendo prestato servizio in vari settori tra cui viabilità, polizia giudiziaria, amministrativa e annonaria, e protezione civile. Dal 1994 ha svolto prevalentemente servizio motociclistico e nel 1998 ha effettuato servizio di rappresentanza a cavallo. Nel dicembre 2023, è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. La sua stabilizzazione come comandante a tempo indeterminato della Polizia Locale di Trani è avvenuta a seguito della vittoria di un concorso pubblico per esami, riservato a personale con pregressa esperienza dirigenziale nel settore.