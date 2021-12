"Letteratura e sport": Trifone Gargano torna a Trani con il suo ultimo libro

Chi ha assistito agli incontri col professor Gargano non può che testimoniare quanto sia capace di appassionare divertire, emozionare, giocando con la letteratura e la poesia come solo chi la conosce a fondo può permettersi di fare.Dopo gli ultimi incontri dedicati alla Divina Commedia della scorsa estate il professor Gargano torna a Trani lunedì 20 dicembre alle 18:30 presso il Circolo del Cinema "Dino Risi" in via Andrea Ciardi 26, a parlare della incursione tra grandi protagonisti della letteratura di tutti i tempi intervistato da un ex atleta materano, Giuseppe Notarangelo.Lo sport ha bisogno di atleti a tutti i livelli. Ma ha pure bisogno di chi sappia giocare con le parole, di chi sappia raccontarlo. "L'obiettivo di questo libro è far vedere, da Dante fino a Pasolini, come lo sport sia entrato nella letteratura e come sia stato raccontato, con piena dignità letteraria": con queste parole Il professor Gargano descrive questa sua ultima fatica, un ennesimo modo di unire la divulgazione della letteratura alla attualità, di renderla viva, declinabile alle nostre azioni e fonte di ispirazione per le nostre decisioni e i nostri comportamenti.La sua innovazione nel trasferire i contenuti letterari attraverso supporti interpretativi che giocano col web e la tecnologia è presente anche in questa nuova opera, disseminata di QR code tra le pagine che rimandano a video, audio, interviste, a supporto di questa nuove godibilissima opera.A una straordinaria cultura il professor Gargano unisce una verve e un'ironia che hanno nella baresità probabilmente la loro radice più profonda.E allora le sue lezioni diventano veri e propri spettacoli dall'aspetto di monologhi teatrali più che di semplici presentazioni di libri o eventi divulgativi.