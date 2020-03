Letture sulla vita di San Nicola Pellegrino, oggi nuovo appuntamento

Ai tempi del Coronavirus, in cui tutti siamo chiamati a rimanere a casa, il Comitato Feste Patronali della Città di Trani ha voluto raggiungere i suoi concittadini e simpatizzanti attraverso un'iniziativa mirata a far conoscere la Vita di San Nicola il Pellegrino, Patrono della città.Ogni pomeriggio alle ore 17,00 a partire da lunedì 16 Marzo e concludendosi oggi 25 Marzo, sulla Pagina Facebook del suddetto Comitato diversi lettori hanno letto uno stralcio della Vita del Santo tratta dal volume "San Nicola Pellegrino, patrono di Trani e dell'Arcidiocesi. Vita, critica e messaggio spirituale" di P. Gerardo Cioffari e curato nella sua edizione dal compianto Mons. Savino Giannotti.Numerosa la partecipazione dei follower che hanno potuto riscoprire eventi narrati non sempre famosi, approfondendo così la figura intensa del Santo pellegrino. A susseguirsi nella lettura sono stati sia membri del Comitato (Gianfranco Di Toma, Maurizio Di Reda, Roberto Mangialardo, Pino Basso) che sacerdoti della Città (Don Enzo De Ceglie, Don Mimmo Gramegna, Don Francesco La Notte, Don Michele Caporusso, Don Francesco Milillo)."In questo tempo particolare ha dichiarato il Presidente Gianfranco Di Toma – in cui tutti stiamo vivendo certamente momenti di diffidenza e di difficoltà, la figura luminosa di San Nicola vuole essere segno di speranza per tutti i tranesi, che hanno il privilegio di venerare un Santo unico nel suo genere, che ha scelto Trani per i suoi ultimi momenti terreni. Che possa guidarci in questa fase storica così drammatica!".Per chi si fosse perso le dirette Facebook, può trovare i video sulla Pagina del Comitato e sul canale Youtube (Comitato Feste Patronali Trani).