Lezioni sul passato per capire il presente: domani in Biblioteca l'Odissea

Alessandra Pizzi guiderà il pubblico attraverso le tappe del viaggio simbolico di Ulisse

Trani - venerdì 23 gennaio 2026 18.22
La Città di Trani, Assessorato alle Culture, invita domani alle 18 in Biblioteca a partecipare al ciclo di incontri PERCHÉ RILEGGERE I CLASSICI. LEZIONI DEL PASSATO PER CAPIRE IL PRESENTE ideato e curato da Alessandra Pizzi.

Un percorso articolato in più appuntamenti sia mattutini che serali, che mette in dialogo le opere del passato con le domande e la sensibilità del presente, offrendo al pubblico un'occasione unica di riflessione e condivisione.

Si prosegue con il secondo appuntamento della rassegna "L'Odissea: il viaggio di Ulisse coma mappa simbolica del presente", sabato 24 gennaio alle ore 18.00.

Alessandra Pizzi guiderà il pubblico attraverso le tappe del viaggio simbolico di Ulisse, restituendo a ciascuna il loro valore simbolico e universale: Itaca come luogo del ritorno e della trasformazione. Ogni episodio, letto con sguardo contemporaneo, rivela un significato che supera il mito e tocca profondamente temi attuali. L'Odissea diventa così non solo un racconto epico ma anche un'esperienza umana, Un invito a riscoprire nel cammino di Ulisse il nostro stesso cammino.

IL VALORE DEI CLASSICI OGGI

In un tempo dominato dalla velocità e dall'oblio, rileggere i classici significa riconnettersi con ciò che è essenziale: parole che resistono al tempo che continuano a parlare a ogni generazione. I classici ci aiutano a nominare ciò che viviamo, a interpretare il presente con profondità, a ritrovare un linguaggio comune in un mondo frammentato. Sono ponti tra epoche, culture, sensibilità: leggere e rileggere le grandi opere significa non smettere di cercare senso, bellezza e verità.

Durante gli incontri, Alessandra Pizzi guiderà il pubblico in un percorso tra parole, suggestioni e riflessioni, offrendo una lettura attuale e partecipata dei classici. Il progetto, di Ergo Sum Produzioni propone un approccio integrato alla conoscenza, promuovendo la lettura come esperienza dinamica e il teatro come strumento di interpretazione critica della realtà.

Parte da questa riflessione il lavoro di Alessandra Pizzi, autrice e regista teatrale, che da anni porta in scena i grandi classici della letteratura affidandone l'interpretazione ad artisti di riconosciuta notorietà. Tra i suoi spettacoli più apprezzati: Uno nessuno centomila con Enrico Lo Verso, in tournée da oltre nove anni; Il grande Gatsby con Alessio Vassallo; Un amore con Paolo Briguglia.

Il progetto coniuga teatro e letteratura riportando "in vita" testi chiave della formazione scolastica e libri cult divenuti patrimonio culturale. Il format, originale e flessibile, si colloca tra incontro tematico e reading, tra spettacolo e narrazione, coinvolgendo il pubblico in un dialogo condiviso che rende la lettura dei classici attuale e partecipata.

Gli appuntamenti si adattano a diversi contesti e pubblici, con particolare attenzione ai giovani, e valorizzano le caratteristiche culturali e sociali del territorio ospitante.
  • Biblioteca di Trani
