“Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo

Giovedì 5 Marzo, ore 10:00 – Comunità Sant'Antonio (Trani): L'incontro "Quando la violenza passa per il diniego" analizzerà le tappe del percorso di fuoriuscita dalla violenza. Un focus specifico sarà dedicato alla ricostruzione dell'identità personale e al ruolo dei Centri Antiviolenza come motori di cambiamento.

Sabato 7 Marzo, ore 17:00 – Palazzo Tupputi (Bisceglie): In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità di Bisceglie, sarà presentato il libro "Atlantide" della dott.ssa Sara Pedone, Giudice del Tribunale di Trani. Un'occasione per riflettere sulla prevenzione giuridica e sociale della violenza di genere.

Domenica 8 Marzo, ore 9:30 – Piazza Plebiscito (Trani): "Alla scoperta delle donne tranesi". In collaborazione con l'Associazione Fiab Trani Mò Pedala, una passeggiata urbana guidata (andatura lenta, percorso accessibile) attraverso il centro storico per restituire voce alle figure femminili che hanno costruito la memoria della città. L'evento si concluderà con un momento di attività fisica all'aperto e un omaggio per le partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro il 6 marzo (link iscrizione).

3 – 5 – 17 - 19 Marzo - Istituto comprensivo Don P. Uva – Battisti – Ferraris di Bisceglie

5 marzo - Istituto secondario di I grado R.Monterisi – Bisceglie

24 - 26 -27 -31 Marzo – Istituto Comprensivo Rocca – Bovio- Palumbo – D'Annunzio – Trani

Non una celebrazione isolata, ma un percorso strutturato di consapevolezza che attraversa i luoghi della quotidianità, le istituzioni e le scuole. Il Centro Antiviolenza SAVE, in sinergia con l'Ambito Territoriale Trani–Bisceglie, presenta il calendario di iniziative per l'8 Marzo 2026, Giornata Internazionale della Donna. Sotto lo slogan "Libere di essere, libere di scegliere", il territorio si mobilita per affrontare le forme più subdole di discriminazione, con un focus inedito sulla violenza economica.La vera novità del 2026 è la capillarità della campagna "Libere di essere, libere di scegliere". Il Centro SAVE uscirà dalle sedi istituzionali per entrare nei saloni di parrucchiere, nelle farmacie, nei centri estetici, nelle palestre, negli studi medici, nei lidi balneari e altre realtà che aderiranno nel corso dei mesi. "L'obiettivo è intercettare il bisogno dove nasce," spiegano dal Centro SAVE. "Trasformare un luogo comune in un presidio di libertà, fornendo contatti e strumenti informativi a chi, magari, non ha ancora il coraggio di varcare la soglia di un ufficio pubblico".Il Calendario degli Eventi: Cultura, Memoria e BenessereIl lavoro di prevenzione si estende agli istituti scolastici di Trani e Bisceglie con il "Manifesto delle relazioni sane". Un ciclo di incontri che vedrà coinvolti tra marzo e aprile gli studenti degli Istituti Don P. Uva – Battisti – Ferraris, R. Monterisi e l'I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio. Educare all'affettività e al rispetto è il primo passo per eradicare la cultura del possesso.Gli appuntamenti saranno i seguenti:Il percorso culminerà a metà aprile presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani con il convegno: "Autonomia negata: la parità di genere passa per l'indipendenza economica". Il seminario (ore 9.00-14.00) affronterà la marginalizzazione delle donne nei processi decisionali e il legame tra povertà e vulnerabilità alla violenza. Interverranno un'economista, un'avvocata giuslavorista e l'assistente sociale referente dell'Ambito per analizzare le misure di contrasto alla povertà attive sul territorio. L'evento prevede crediti formativi per Avvocati e Assistenti Sociali.