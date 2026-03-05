8 marzo, festa della donna
8 marzo, festa della donna
Attualità

“Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo

Il centro SAVE e l’Ambito Territoriale lanciano un mese di mobilitazione contro la violenza di genere

Trani - giovedì 5 marzo 2026 Comunicato Stampa
Non una celebrazione isolata, ma un percorso strutturato di consapevolezza che attraversa i luoghi della quotidianità, le istituzioni e le scuole. Il Centro Antiviolenza SAVE, in sinergia con l'Ambito Territoriale Trani–Bisceglie, presenta il calendario di iniziative per l'8 Marzo 2026, Giornata Internazionale della Donna. Sotto lo slogan "Libere di essere, libere di scegliere", il territorio si mobilita per affrontare le forme più subdole di discriminazione, con un focus inedito sulla violenza economica.

La vera novità del 2026 è la capillarità della campagna "Libere di essere, libere di scegliere". Il Centro SAVE uscirà dalle sedi istituzionali per entrare nei saloni di parrucchiere, nelle farmacie, nei centri estetici, nelle palestre, negli studi medici, nei lidi balneari e altre realtà che aderiranno nel corso dei mesi. "L'obiettivo è intercettare il bisogno dove nasce," spiegano dal Centro SAVE. "Trasformare un luogo comune in un presidio di libertà, fornendo contatti e strumenti informativi a chi, magari, non ha ancora il coraggio di varcare la soglia di un ufficio pubblico".

Il Calendario degli Eventi: Cultura, Memoria e Benessere
  • Giovedì 5 Marzo, ore 10:00 – Comunità Sant'Antonio (Trani): L'incontro "Quando la violenza passa per il diniego" analizzerà le tappe del percorso di fuoriuscita dalla violenza. Un focus specifico sarà dedicato alla ricostruzione dell'identità personale e al ruolo dei Centri Antiviolenza come motori di cambiamento.
  • Sabato 7 Marzo, ore 17:00 – Palazzo Tupputi (Bisceglie): In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità di Bisceglie, sarà presentato il libro "Atlantide" della dott.ssa Sara Pedone, Giudice del Tribunale di Trani. Un'occasione per riflettere sulla prevenzione giuridica e sociale della violenza di genere.
  • Domenica 8 Marzo, ore 9:30 – Piazza Plebiscito (Trani): "Alla scoperta delle donne tranesi". In collaborazione con l'Associazione Fiab Trani Mò Pedala, una passeggiata urbana guidata (andatura lenta, percorso accessibile) attraverso il centro storico per restituire voce alle figure femminili che hanno costruito la memoria della città. L'evento si concluderà con un momento di attività fisica all'aperto e un omaggio per le partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro il 6 marzo (link iscrizione).
Il lavoro di prevenzione si estende agli istituti scolastici di Trani e Bisceglie con il "Manifesto delle relazioni sane". Un ciclo di incontri che vedrà coinvolti tra marzo e aprile gli studenti degli Istituti Don P. Uva – Battisti – Ferraris, R. Monterisi e l'I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio. Educare all'affettività e al rispetto è il primo passo per eradicare la cultura del possesso.

Gli appuntamenti saranno i seguenti:
  • 3 – 5 – 17 - 19 Marzo - Istituto comprensivo Don P. Uva – Battisti – Ferraris di Bisceglie
  • 5 marzo - Istituto secondario di I grado R.Monterisi – Bisceglie
  • 24 - 26 -27 -31 Marzo – Istituto Comprensivo Rocca – Bovio- Palumbo – D'Annunzio – Trani
Il percorso culminerà a metà aprile presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani con il convegno: "Autonomia negata: la parità di genere passa per l'indipendenza economica". Il seminario (ore 9.00-14.00) affronterà la marginalizzazione delle donne nei processi decisionali e il legame tra povertà e vulnerabilità alla violenza. Interverranno un'economista, un'avvocata giuslavorista e l'assistente sociale referente dell'Ambito per analizzare le misure di contrasto alla povertà attive sul territorio. L'evento prevede crediti formativi per Avvocati e Assistenti Sociali.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi L’11 marzo al Nodo Galattica della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio la presentazione della misura della Regione Puglia: fino a 7.560 euro per gruppo e tutoraggio dedicato per trasformare idee in azioni concrete sul territorio.
A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari Il progetto promosso da OPI BAT con il Comune: tre incontri per rafforzare competenze, gestione delle emergenze e benessere psicologico di chi assiste persone fragili
Servizio civile, dieci posti nel Comune di Trani Enti locali Servizio civile, dieci posti nel Comune di Trani Domande entro l'8 aprile
Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00 Politica Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00 L'ipotesi è che la convocazione sia collegabile alle tensioni interne al Partito Democratico
Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità Vita di città Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità Finanziato con fondi del Pnrr
PNRR, al via i tirocini per i percorsi di autonomia per persone con disabilità Politica PNRR, al via i tirocini per i percorsi di autonomia per persone con disabilità Presentazione lunedì 23 febbraio 2026 nella sala Tamborrino
Al via le iscrizioni per la sezione Primavera anno 2025/2026 Scuola e Lavoro Al via le iscrizioni per la sezione Primavera anno 2025/2026 Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12 di martedi 3 marzo
Pnrr, al via 12 tirocini extracurriculari per persone con disabilità tra Trani e Bisceglie Enti locali Pnrr, al via 12 tirocini extracurriculari per persone con disabilità tra Trani e Bisceglie Lunedì 23 febbraio conferenza stampa in sala Tamborrino
Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città”
5 marzo 2026 Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città”
A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi
5 marzo 2026 A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi
A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari
5 marzo 2026 A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari
Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche a Trani
4 marzo 2026 Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche a Trani
Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo
4 marzo 2026 Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo
L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
4 marzo 2026 L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
Tentato furto in un campo fotovoltaico tra Andria e Trani
4 marzo 2026 Tentato furto in un campo fotovoltaico tra Andria e Trani
Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo»
4 marzo 2026 Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo»
Confraternita del Carmine: nuovo Consiglio e Amministrazione e nuovo corso
4 marzo 2026 Confraternita del Carmine: nuovo Consiglio e Amministrazione e nuovo corso
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
4 marzo 2026 Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.