Lima (FdI): «Basterà cantierizzare una città ad un anno dalle elezioni per cancellare anni di inerzia?»

«Basterà cantierizzare una città a un anno dalle elezioni per cancellare anni di inerzia?» è quanto si chiede Raimondo Lima, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, che critica l'attuale amministrazione comunale di Trani per il suo "tempismo elettorale" in merito ai lavori che stanno iniziando in città.In un post sui social, Lima evidenzia come ad un anno dalle elezioni comunali si stiano finalmente avviando diversi cantieri in città, sollevando dubbi sull'effettiva volontà di portare avanti un programma di rinnovamento concreto o se, invece, si tratti di una mossa legata solo alla campagna elettorale.«Ma pensate che i tranesi non abbiano sufficiente intelligenza per valutare il vostro tempismo?», continua Lima, che sottolinea come i cittadini non siano più facilmente impressionabili da annunci di lavori pubblici che sembrano arrivare giusto a ridosso della chiamata alle urne.