Liste centrodestra, Raimondo Lima è fuori

«Il taglio dei parlamentari e il consequenziale allargamento dei collegi, sommato alla mancanza di preferenze ha prodotto un ulteriore danno che va a discapito della rappresentanza dei territori»: a parlare è il membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Raimondo Lima.«Se come centrodestra - prosegue - non torniamo a vincere a Trani difficilmente potremo ambire ad un salto di qualità. Sia che questo salto si chiami Regione, sia Parlamento. Se non trovate il nome di un tranese in lista non fatemi domande. Non chiedetemi perché questa volta non sia candidato. Chiedetevi piuttosto chi avete preferito votare alle ultime elezioni regionali e alle scorse elezioni politiche. Ci vediamo alle prossime elezioni amministrative della nostra città».