ll Festival del Giullare continua con musica jazz, cabaret e cinema a Piazza Mazzini

Dopo il teatro, il Festival Il Giullare continua con musica, cabaret e cinema accompagnati dalle degustazioni della "Locanda del Giullare il Ristorarte" nella splendida Piazza Mazzini a Trani, in quel connubio di arte, cultura, cibo, inclusione, imperfezione ma anche di valorizzazione di spazi e luoghi, che crediamo siano gli elementi di forza di questa nostra idea di parità:- MERCOLEDI' 26 LUGLIO: le emozioni del New Jazz Sound Duo di Bari ci faranno assaporare la bellezza della musica scritta, cantata, vissuta. Annarita e Francesco, rispettivamente voce e chitarra del duo, sono una coppia anche nella vita. Ci accompagneranno alla scoperta dei loro nuovi brani, oltre che di cover note al grande pubblico, e ci racconteranno di come la musica possa essere strumento che realmente abbatte ogni barriera- VENERDI' 28 LUGLIO: Lello Marangio, umorista, regista, sceneggiatore, scrittore di libri, autore di testi di tanti comici del panorama italiano (da Peppe Iodice a Biagio Izzo, da I Ditelo Voi a Enzo Fischetti, da Nello Iorio a Paolo Caiazzo... e tanti tanti altri) sarà in compagnia di uno dei grandi comici degli ultimi anni Lino Barbieri, uno dei grandi imitatori di "Stasera mi Butto" su RAI 2 negli anni '90 per arrivare a numerosissime partecipazioni a trasmissioni TV (dalla Vita in Diretta a Piacere RAI1, da Uno Mattina al Tappeto Volante, da Domenica IN a Caffè Italiano e tante tante altre). "Marangio comix", fra libri e cabaret, sarà una serata in cui la comicità e il cabaret saranno gli ingredienti principali!- MARTEDI' 1 AGOSTO: appuntamento con il Cinema da Gustare in Piazza Mazzini con la proiezione del film "Upside Down" per la regia di Luca Tornatore, di cui alcune scene sono state girate proprio a Trani, e che nel suo cast oltre a Donatella Finocchiaro, Fabio Troiano, Antonio Zavatteri, ha visto la partecipazione come attore protagonista di Gabriele di Bello, già ospitato e premiato nel 2020, per la sua partecipazione alla Fiction Rai "Ognuno è perfetto". Dopo il film incontreremo e dialogheremo proprio con Gabriele.La Locanda del Giullare per ognuna delle tre serate, il cui inizio è previsto per le ore 21.00, ci allieterà con un piccolo antipasto, un primo e un calice di vino.Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi direttamente sul sito www.ilgiullare.it o tramite whatsapp al 3515704861.Posti limitatiInfo e prenotazioni:Social: FB – IG - TWCon preghiera di pubblicazione.