ll G7 a Borgo Egnazia: ma a Trani verranno in visita i "Grandi"?

A Barletta pare si siano dati da fare già dal mese scorso, con sopralluoghi nei quali il Castello è stato presentato come una possibile tappa tra le visite previste per i governanti dei Paesi più industrializzati del Mondo: e il sindaco Cannito pare abbia sul suo cellulare un messaggio WhatsApp da parte della delegazione governativa che si sta occupando dell'organizzazione del G7 - che si terrà nel prossimo giugno, a Borgo Egnazia - "che lascerebbe ben sperare ". Stessa cosa, sembra, per Castel del Monte, traino indiscusso nella BAT del turismo internazionale .E Trani ? Ci sarebbe da augurarsi che la tanto declamata bellezza della nostra Città, sede addirittura della regina delle Cattedrali di Puglia - purtroppo ancora "imbrigliata" in parte da impalcature - sia stata presentata in tempo utile per una organizzazione che già freme e che costituisce una straordinaria occasione per la Puglia, già in verità sulla cresta dell'onda internazionale ma soprattutto per quel che concerne il Salento .Certo è che con il G7 arriveranno in Puglia migliaia di persone, soprattutto tra entourage dei grandi e giornalisti da tutto il mondo, e per Trani sarebbe un'altra occasione di visibilità. Non avendo al momento dichiarazioni ottimistiche come quelle del primo cittadino di Barletta si spera che comunque qualcosa sotto traccia stia avvenendo: anche perché un'occasione del genere sarebbe utile magari per qualche rimessa a lucido nella Città, come quando a casa si aspettano gli ospiti importanti, e di cui magari in seguito possano beneficiare anche i cittadini e i visitatori "comuni". Anche se, immaginando un arrivo da un lussuoso yacht o un fiabesco veliero, direttamente nel porto, per strade nuove e nuovi parcheggi forse ci sarebbe comunque ancora da dover aspettare...