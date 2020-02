Lo scrittore Francesco Carofiglio presenta il suo ultimo libro al liceo De Sanctis di Trani

Sabato 22 febbraio 2020 presso l'Aula Magna del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane "Francesco de Sanctis" di Trani si svolgerà un incontro con lo scrittore Francesco Carofiglio per la presentazione del suo ultimo romanzo, L'estate dell'incanto (Piemme).L'incontro, promosso dalla dirigente scolastica, la prof.ssa Grazia Ruggiero, è stato realizzato in collaborazione con la libreria "Mondadori" di Trani e rientra nelle attività del PCTO della III B del Liceo Classico, per un progetto incentrato sulla promozione della lettura e sull'organizzazione di eventi culturali.L'autore risponderà alle domande di ben nove classi di indirizzi differenti dell'Istituto, tanto del biennio quanto del triennio, che si sono cimentate nella lettura del libro,un romanzo avvincente e profondo, che ha per narratrice e protagonista Miranda, la quale, con una serie di lunghi flashback, racconta l'estate in villeggiatura dal nonno nel 1939 nelle campagne pistoiesi, nell'ultimo periodo di spensieratezza ed ingenuità della sua vita. La cascina del nonno e il bosco misterioso che la circonda sono il teatro ideale per le avventure che la bambina a dieci anni vive insieme a Lapo, il nipote del fattore, come le scorribande in bicicletta, le scoperte pericolose, o il primo, innocente bacio. Il bosco è anche il luogo abitato dalle creature parlanti che la piccola Miranda vede o crede di vedere attorno a sé; la foresta, inoltre, con i suoi "abitanti" appare nei quadri del nonno, chiusi nel suo studio, che nessuno ha il permesso di visitare.Francesco Carofiglio è nato a Bari nel 1964 e si è laureato in Architettura presso l'Università di Firenze. Contemporaneamente agli studi universitari, ha frequentato lezioni di teatro, interesse che coltiva dall'età di sedici anni. Questa grande passione lo ha reso docente di tecnica dell'improvvisazione teatrale presso diversi centri di formazione e direttore per tre anni della scuola del "Teatro Universitario" della Puglia. Ha lavorato inoltre come illustratore per varie case editrici e ha scritto soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione; il suo primo romanzo è del 2005, With or Without You (Rizzoli), a cui sono seguiti una graphic novel, sempre per Rizzoli (Cacciatori nelle tenebre,con testo del fratello Gianrico Carofiglio, con cui ha scritto anche La casa nel bosco nel 2014), e tre romanzi per Marsilio; per la casa editrice Piemme ha pubblicato Wok (2013), Voglio vivere una volta sola (2014), Una specie di felicità (2016), Il Maestro(2017) e appunto L'estate dell'incanto, giunto nelle librerie a fine settembre 2019 e arrivato a gennaio alla sesta ristampa.