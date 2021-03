Lo spazio sacro e la città, Fondazione Seca organizza un simposio virtuale

Da più voci del mondo si pone con forza la necessità della coabitazione in città delle diverse religioni. A questa tendenza si oppone una realtà di esclusione, separazione e violenza. Il simposio "Lo spazio sacro e la città" esamina i caratteri architettonici e gli spazi religiosi e discute le condizioni per una pacifica e collaborativa coabitazione.Insieme al prof. Attilio Petruccioli, curatore della Bibliotheca Orientalis in seno alla Fondazione S.E.C.A., architetti ed accademici interverranno in videoconferenza relazionando su caratteristiche architettoniche specifiche dei luoghi di culto quali chiese, moschee e sinagoghe, riflettendo su storia, processi di trasformazione e tipologie con uno sguardo al passato e alle tendenze contemporanee.Il 19 marzo 2021 alle 9:30 per partecipare al webinar basterà collegarsi sulla pagina Facebook ufficiale del Polo Museale di Trani (https://www.facebook.com/fondazioneseca/) ed entrare nella live dedicata.