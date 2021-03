Loconte al centrodestra: "Verificate prima di criticare"

'I comunicati del cdx locale dimostrano la pochezza della politica attuale animata da semplice gossip e spirito critico distruttivo: lo sostiene in una nota il consigliere comunale Antonio Loconte.'Costoro sostengono che "l'amministrazione Bottaro umilia le professionalità locali" offendendo in questo modo i tanti professionisti nostrani che hanno partecipato all'avviso pubblico per la formazione del cda di Amet e dei collegi sindacali e sono stati scelti per ricoprire questi ruoli!Queste fantomatiche segreterie di partito offendono altresì la professionalità di alcune figure scelte perché a detta loro "riconducibili ad aree politiche": cari signori, i professionisti seri non hanno colore politico e vengono individuati in base alle competenze!Prima di scrivere corbellerie accertatevi di verificare i curriculum invece di concentrare le vostre attenzioni sulla "possibile appartenenza politica".Alla luce di questi contenuti scialbi è facile capire il motivo del fallimento elettorale che vi ha visto protagonisti: ai cittadini interessano le proposte, non il chiacchiericcio'.