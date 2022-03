Lotta alla sosta selvaggia, la Polizia locale pronta a servirsi del sistema Munipol Street

Si rende noto che nelle ore serali di oggi, domani e domenica è stato disposto un servizio integrativo a cura del Comando della Polizia Locale nelle aree del centro e del centro storico mediante utilizzo sistema Munipol Street.Si tratta di un sistema di controllo e rilevazione in grado di "leggere" in modo continuo le targhe delle vetture da ogni angolatura e distanza, permettendo una verifica accurata di tutti i veicoli e di rilevare le immagini rendendole disponibili sugli apparecchi in dotazione agli agenti della Polizia Locale per l'erogazione delle sanzioni.L'azione, integrativa rispetto a quella già prevista, è stata decisa per contrastare con maggiore efficacia la sosta non conforme al codice della strada nelle vie della città specialmente nel fine settimana.