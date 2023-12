Luci, Musica e Magia: presentato il cartellone di eventi del Natale tranese

Il Comune di Trani ha presentato il ricco cartellone di eventi natalizi che illumineranno e animeranno il centro città e il suggestivo borgo antico. Un programma che promette di coinvolgere cittadini e visitatori in un mese di festività, dal 7 dicembre al 7 gennaio, attraverso più di 30 eventi che abbracciano tradizione, arte e intrattenimento.Il centro storico, recentemente reso ancora più suggestivo con la pedonalizzazione dei suoi vicoli caratteristici, sarà il fulcro dell'iniziativa "Le Vie del Natale" a cura della "Associazione Delle Arti", in collaborazione con altre realtà aggregative locali. I luoghi di indiscusso valore artistico, come via Beltrani, via Romito, e piazza Scolanova, saranno animati da un fitto calendario di eventi, tra cui spiccano animazioni musicali, luminarie natalizie, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici locali.Il via alle festività sarà dato il 7 dicembre con una suggestiva parata per le vie del centro storico, seguita da giochi per i più piccoli animati da elfi e folletti. Una delle iniziative più simboliche è l'installazione di un pianoforte in piazza Scolanova, all'interno di una cassa armonica realizzata con luci artistiche. Questo strumento sarà a disposizione di chiunque desideri regalare un po' di musica al quartiere ebraico, simbolicamente inaugurato dagli studenti delle scuole medie cittadine.Tra gli eventi di grande richiamo, spiccano il reading di Antonio Memeo e Emanuele Paradiso con "Racconti di Natale della tradizione pugliese" a Palazzo Beltrani il 21 dicembre, il concerto di Gaia Gentile il 23 dicembre, e il concerto di Larry Franco dal titolo "Unforgettable Christmas" il 2 gennaio 2024.L'attenzione si concentrerà inoltre in piazza della Repubblica, dove un mercatino natalizio offrirà artigianato e prodotti tipici locali, rendendo il cuore della città ancora più accogliente. La piazza ospiterà anche un palco dedicato agli spettacoli gratuiti della rassegna Magic Christmas a cura di Ideando, con artisti come Crypton Magic, Mago Hulian e Anton & Rose.Il grande evento di fine anno, con l'animazione di Rete Selene e il concerto di Raf, promette di essere il culmine di un mese di festività. Ma le sorprese non finiscono qui, con la preparazione dell'illuminazione artistica e del suggestivo presepe in piazza Libertà e via Mario Pagano a partire dal 9 dicembre.In un periodo in cui la magia del Natale si unisce alla cultura e all'arte, il Comune di Trani offre un regalo prezioso alla comunità, invitandola a condividere la bellezza delle festività nel cuore di una città ricca di storia e tradizione.