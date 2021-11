Lucio Dalla e Alda Merini, tra musica e lirica: domenica al Centro Bethel

Dallamerini: armonie e lirismo, è il nome dell'evento che si svolgerà domenica 28 novembre alle ore 18.30 presso il Centro Bethel, in piazza Plebiscito 16/a. Lucio Dalla e Alda Merini in un profondo connubio tra musica e lirica.L'Associazione Totus Tuus - Aps organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.Ed in particolare persegue le seguenti finalità: promuovere la cultura e la pratica del volontariato attraverso i vari corsi di formazione in prevalenza spirituale e attività aiutando persone in situazioni di particolare disagio, fornendo i mezzi per assisterli materialmente, psicologicamente e spiritualmente.L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:accompagnamento, sostegno e orientamento e reinserimento sociale;accompagnamento spirituale negli ospedali, nelle carceri, nelle zone, nelle baraccopoli; corsi di formazione carismatica, di spiritualità, di formazione alla preghiera, esercizi spirituali e pellegrinaggi;missioni e progetti di strada;organizzazione di spettacoli, concerti, musical, avvalendosi della collaborazione dei mass media per la sponsorizzazione delle predette attività;organizzazione e svolgimento di corsi di pittura, iconografia ed artigianato, corsi musicali;creazione di centri di ascolto fissi e mobili;realizzazione di mense sociali; creazione di centri di formazione all'evangelizzazione.