Luminarie artistiche di Natale, il Comune mette a disposizione 40mila euro

Il Comune di Trani ha pubblicato un avviso pubblico in cui invita a presentare progetti per la realizzazione di luminarie natalizie nelle seguenti strade e piazze della città di Trani: via Beltrani (da via Dogana Vecchia a piazza Duomo), piazza Scolanova, Arco di via Leopardi, via San Martino, via La Giudea, via Portantica, via Mario Pagano (da piazza Lambert ad angolo via Lagalante), via Lagalante, via Casale, via Ognissanti, via Cambio, via Zanardelli, piazza Campo dei Longobardi, via San Giorgio, piazza della Repubblica (le due aree), corso Vittorio Emanuele II, via Cavour (da intersezione di piazza Plebiscito ad intersezione angolo via Mario Pagano e da intersezione corso Vittorio Emanuele a piazza XX Settembre).L'importo stimato dell'affidamento è pari ad € 32.786,89 oltre iva 22% pari a € 7.213,11 per una spesa complessiva di € 40.000,00 iva 22% compresa, non soggetto a variazioni, e comprende l'ideazione, la posa in opera, le forniture, il noleggio, il trasporto, la manutenzione e lo smontaggio delle luminarie. Le luminarie dovranno richiamare i tradizionali simboli della festività natalizia e dovranno essere pronte entro giovedì 1 dicembre 2022 e restare fino a domenica 8 gennaio 2023, con obbligo di rimozione nei successivi 15 giorni. Accensione quotidiana dalle ore 16.I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura, devono far pervenire al Comune di Trani, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 11 novembre 2022 apposita istanza di partecipazione indirizzata a "Comune di Trani – Ufficio Cerimoniale – via Luigi Morrico, 2 – 76125 Trani".Sul sito del Comune di Trani è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria.Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani, sito in via Ten. Luigi Morrico, 2 – piano terra (in busta chiusa e con i lembi sigillati mediante nastro adesivo). Sulla busta dovrà essere indicato il nominativo del mittente e dovrà essere riportata la dicitura "Proposta luminarie natalizie nel centro cittadino e area storica 2022".