Luminarie di Natale, il Comune mette a disposizione 60mila euro

Nell'ambito delle attività promosse dalla civica Amministrazione intese a sostenere le tradizionali iniziative natalizie con finalità di promozione economica e sociale della città di Trani, si intende realizzare un intervento di pubblica illuminazione a tema natalizio nelle principali vie cittadine.L'importo stimato dell'affidamento è pari a 49.180,33 euro oltre Iva pari a 10.819,67 euro per una spesa complessiva di 60.000 euro Iva compresa, non soggetto a variazioni, e comprende l'ideazione, la posa in opera, le forniture, il noleggio, il trasporto, la manutenzione e lo smontaggio delle luminarie.Le luminarie dovranno richiamare i tradizionali simboli della festività natalizia e dovranno essere pronte entro venerdì 1 dicembre 2023 e restare fino a lunedì 8 gennaio 2024, con obbligo di rimozione nei successivi 15 giorni.Accensione quotidiana dalle ore 16. I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura, devono far pervenire al Comune di Trani, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 17 novembre 2023 apposita istanza di partecipazione come da modello allegato, indirizzata a "Comune di Trani – Ufficio Cerimoniale – via Luigi Morrico, n°2 – 76125 Trani".