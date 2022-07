Luminarie gratis per la festa patronale? Il Comitato boccia la proposta di Mario Minerva

Luminarie gratis? No, grazie! A giudicare da quanto racconta il tranese Mario Minerva pare sia andata proprio così: l'imprenditore, noto per le sue iconiche luminarie commissionate per feste religiose (ma non solo), alcuni mesi fa sembrerebbe abbia proposto al Comitato Feste Patronali di farsi carico, sia in termini di spese che d'installazione, delle luminarie per la festa di San Nicola ma che il Comitato si sarebbe rifiutato di accettare questo omaggio.Appreso del rifiuto, in una lettera inviata con mezzo raccomandata sia all'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo che al Comitato, Minerva esprime tutto il suo rammarico: «Con questa mia lettera sono ad esprimere tutto il rammarico per aver declinato il mio personale omaggio per il nostro Santo Patrono. Come già anticipato all'interno del Comitato, innanzi a testimoni, rivolsi la mia volontà di offrire l'intera installazione dell'illuminazione artistica per la festa patronale. Come imprenditore e devoto era un dovere compiere un atto di fede a San Nicola Pellegrino che in questi anni abbiamo pregato per intercedere verso l'Altissimo nel liberarci da questa pandemia. Non solo, il mio sforzo economico e fisico avrebbe portato certamente un aiuto concreto al comitato, il quale, con l'importo risparmiato avrebbe potuto compiere un gesto sociale importante assieme alla Chiesa di Trani in onore e gloria di San Nicola Pellegrino. A volte la cattiveria o la superficialità è sempre mossa da menti cattive e impreparate. Che il nostro Santo Patrono - si legge infine - vi perdoni e a noi un credo e un invoco "viva San Nicola Pellegrino" nostro patrono!».