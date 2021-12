Lunghe code fuori all'hub di Trani, ma gli avvisi sono precisi:«Inutile arrivare prima"

Ma da medici e operatori dell'hub vaccinale la risposta è stata chiara e non lascia spazi a dubbi e fraintendimenti.": «E' da quando è iniziata la campagna straordinaria di vaccinazione che preghiamo la gente di venire all'ora della prenotazione e non prima. Anche per noi è assurdo che qualcuno decida autonomamente di mettersi dietro un cancello dalle ore 7 dove è ampiamente e chiaramente indicato che "apre alle 9.00"».



Il grande manifesto fuori dall'hub vaccinale è estremamente chiaro e invita i cittadini a «non arrivare prima dell'ora di prenotazione» e soprattutto che all'interno dell'hub «si accede solo con la prenotazione»; anche in giornate definite "open day" la priorità è sempre riservata ai prenotati e solo se dovessero avanzare dosi, a fine giornata, si può accedere senza prenotazione.



Difficile trovare soluzioni per arginare questi disagi. Multare e denunciare per assembramento chi non rispetta le regole? Assecondare ed aprire magari alle 7? Ma poi avremo chi arriva alle 5 e cosa dovremo fare? Adattarci al non rispetto delle regole e quindi assecondare il caos?



Come redazione non possiamo far altro che riportare quanto appreso nella sede dello stadio e appellarci al buon senso dei cittadini. Sperando, dopo l'ennesimo articolo di chiarimenti, possano finalmente essere rispettare delle semplici e chiare regole perché il servizio venga effettuato nella maniera migliore.

«Anche stamattina all'hub vaccinale di Trani si è verificata la solita pantomima. Gente con regolare prenotazione per i giorni successivi mandata a casa. Perché si continua a parlare di open day se open day non è?». E' quanto si chiede un lettore che stamattina si era recato per ricevere la terza dose, essendo decorsi i 150 giorni dalla seconda, nonostante avesse la prenotazione fissata ad aprile dal sistema telematico. Il lettore ha altresì specificato che era in coda dalle 7 (nonostante le basse temperature) e che alle ore 11 non era riuscito ancora ad essere vaccinato.