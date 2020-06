Lutto nella Polizia locale di Trani, si è spento il maresciallo maggiore Rino Povia

Lutto nel mondo della Polizia locale di Trani. E' morto all'età di 64 anni il maresciallo maggiore Rino Povia. L'agente ha prestato servizio nel corpo della Polizia locale di Trani per circa trent'anni, dal 1990 sino al 2019, anno in cui è andato in pensione.L'Amministrazione comunale, il comandante e l'intero Corpo si stringono al dolore della famiglia e porgono le loro condoglianze.«Per la polizia locale e per me personalmente una grave perdita» - sono le parole dell'assessore al ramo, Cecilia Di Lernia. «Mi lega a Rino ed alla sua famiglia una ventennale amicizia familiare In questo triste momento non posso che ricordare la sua grande forza nel combattere la malattia, il suo coraggio e l'amore smisurato per la divisa che ha indossato con onore e passione».