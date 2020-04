Madonna Addolorata, Anna Maria Barresi chiede la processione senza popolo

Le scrivo a nome del popolo Tranese dopo aver appreso che, tra giovedì e venerdì santo, senza popolo, ci sarà la processione notturna a Barletta. Così anche quest'anno per i cittadini di Barletta, sarà rinnovato il voto d'impegno e fedeltà. Sentiamo anche noi Tranesi questo impegno solenne che ci vincola fin dal 1800, come descrive la scrittrice Janette Ross.Quest'anno tutti noi sentiamo con maggior fede la necessità di esprimere il nostro impegno, pur rispettando le regole che ci impone il decreto ministeriale, tenendo conto del drammatico e particolare momento storico che stiamo vivendo. Ecco perché le chiedo, d'intesa con il prefetto, di autorizzare la processione senza popolo nella stessa e identica maniera adottata per la città di Barletta. Voglia accettare questa richiesta da parte dei fedeli che venerano la statua della Madonna Addolorata che si trova nella Chiesa di Santa Teresa, per la quale la cittadinanza Tranese serba una sentita e particolare devozione.Il passaggio se pure solitario della statua della Madonna, porterebbe egualmente ad una processione partecipata, in quanto i cittadini avrebbero la possibilità di pregare e venerare la Madonna, e le nostre preghiere gioverebbero alle nostre anime ed ai nostri cuori così sofferenti.Confidando in un Vostro sentito interessamento e in attesa di un cortese cenno di riscontro, Le porgo deferenti saluti .