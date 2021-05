Maggio dei libri, il programma degli eventi in biblioteca

"Amor" è il tema dell'undicesima edizione de Il Maggio dei libri, la manifestazione nazionale promossa dal CEPELL che dal 2011 sostiene il valore sociale della lettura come elemento chiave per la crescita personale, culturale e civile del paese.Anche quest'anno la Biblioteca Comunale G. Bovio ha deciso di aderire al Maggio dei Libri con un progetto che pone al centro l'amore, sottolineandone la potenza e la centralità del sentimento, quello che alla fine vince sempre e che è il più autentico eroe dantesco, e richiama anche il profondo legame che si crea fra libri e lettori, fra le storie scritte e le esperienze sempre diverse che se ne hanno leggendole.Sui versi di Dante si comincia martedì 4 maggio con L'officina delle idee: "Amor… che move il sole e l'altrestelle", un laboratorio di lettura e creativo rivolto a bambini dai 5 ai 7 anni. Venerdì 7 maggio, invece, si festeggerà la mamma con un laboratorio di lettura rivolto a bambini dai 4 ai 7 anni, dal titolo "Auguri mamma: "Amor… che ne la mente mi ragiona". Non mancheranno appuntamenti per adolescenti e maratone di lettura per adulti (in locandina il programma completo).Per prenotare gli eventi e per riceverne informazioni sulla modalità di svolgimento, è necessario inviare una mail a info.biblioteca@comune.trani.bt.it oppure chiamare in biblioteca al numero 0883.581508.