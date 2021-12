Maggioranza in affanno in consiglio comunale

Iniziato al terzo appello, con la presenza di 17 consiglieri comunali, il Consiglio Comunale pre-natalizio ha visto il ritiro del primo argomento all'ordine del giorno, e cioè l'approvazione del Regolamento di gestione del patrimonio immobiliare, sul quale erano pronti numerosi emendamenti. La richiesta è partita dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri, sottolineando come anche la stessa maggioranza (a testimonianza dello scollamento fra l'organo di Giunta e l'organo consiliare) nutrisse non poche remore sull'urgenza di questo argomento, già segnalate in commissione consiliare: dopo l'intervento del sindaco, che ha stigmatizzato la situazione, il provvedimento è stato ritirato.Approvati gli altri punti all'ordine del giorno: il contratto di servizio tra Amiu SpA e Comune di Trani, l'epocale programma di riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero ricadente in contrada Matinelle nel Comune di Trani. Procedura espropriativa – Approvazione studio di fattibilità tecnico economico del progetto di opera pubblica in variante al Pug (di cui riferiamo in altro articolo), con l'unanimità dei presenti e l'assenza di gran parte della maggioranza; la retrocessione area di proprietà comunale, individuata in catasto del Comune di Trani al fg. 40 particellle n. 449-450 (ex. 309-310); il riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell'APD Fortitudo Trani e Associazioni delle Arti per attività utili alla campagna vaccinale covid-19 presso il centro vaccinale adibito c/o palazzetto; il riconoscimento debito fuori bilancio per esecuzione sentenza n. 1401/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Bari sezione lavoro nel giudizio r.g. 1591/2020; il riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 253/2021 del giudice di pace di Trani.