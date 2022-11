Maltempo, albero si spezza e cade su corso Vittorio Emanuele

Intervento della Polizia locale per mettere in sicurezza l'area

A causa delle abbondanti piogge che si sono abbattute su Trani nelle ultime ore un albero si è staccato e caduto adagiandosi su un'auto parcheggiata su corso Vittorio Emanuele senza tuttavia causare danni alla vettura o feriti. Divelta la porzione di marciapiede su cui poggiava il tronco, motivo per cui è intervenuta la Polizia locale per interdire e mettere in sicurezza l'area.