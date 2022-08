Maltempo, attese piogge e temperature più basse prima di Ferragosto

Il caldo africano abbandonerà l'intero territorio per qualche giorno

Tra sabato 13 e domenica 14 agosto è in programma un importante peggioramento del clima, che farà scendere in modo netto le temperature.Il caldo africano abbandonerà per qualche giorno la Puglia: previste infatti piogge diffuse e un abbassamento delle massime a 26-28 gradi (valori anche inferiori) nel weekend prima di Ferragosto.Le giornate successive e l'inizio della prossima settimana sarà invece all'insegna dei venti di maestrale su tutto il territorio regionale. I mari saranno molto mossi.