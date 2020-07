Maltrattava ed estorceva denaro ai propri genitori, arrestato un 50enne di Trani

I Carabinieri della Stazione di Trani (BT) hanno eseguito una Ordinanza di applicazione della Misura Cautelare della Custodia in Carcere, nei confronti di un tranese V.A., classe 70.Dall'anno 2018, i due anziani genitori erano costretti a convivere con un figlio violento, che oltre a minacciarli di morte, li sottoponeva a numerose violenze fisiche anche a fronte, in alcuni casi, del rifiuto di consegnargli denaro finalizzato all'acquisto di bevande alcoliche.La somma di danaro, richiesta dal figlio violento, dieci euro ogni due tre giorni, apparentemente irrisoria, costituiva, per i due genitori ultra ottantenni, l'unica fonte di sostentamento.Tutto questo, ormai divenuta la quotidianità per i due anziani, veniva interrotto solo qualche giorno fa, quando a seguito di un ennesimo litigio, alla porta di casa di quella famiglia bussavano i Carabinieri, proprio mentre i genitori consegnavano la somma di danaro richiesta dal figlio estorsore. Nella circostanza, A.V. si opponeva con violenza ai militari intervenuti, continuando tra l'altro ad inveire contro i propri genitori, minacciandoli di lanciarli dalle scale di casa.L'Autorità Giudiziaria, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 50enne, al fine di interrompere l'attività vessatoria e per tutelare l'incolumità della coppia 80enne, ha emesso un provvedimento di misura cautelare della custodia in carcere.