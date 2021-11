Malumori in maggioranza: urge una "revisione"?

La riunione di maggioranza allargata alla minoranza, convocata via whatsapp dall'assessore delegato Carlo Laurora per un incontro sul Progetto di riqualificazione della costa Sud della città, si è svolta regolarmente ieri sera, con un confronto alla presenza di rappresentanti dei diversi gruppi politici sia della compagine governativa che delle opposizioni.Ma i malumori causati da quella inconsueta convocazione, come avevamo riferito su queste stesse pagine nei giorni scorsi, non sono invece passati. Anzi: pare siano addirittura diventati veri e propri "maldipancia", visto che alcuni consiglieri comunali, appartenenti a diversi gruppi politici della maggioranza di centro sinistra che governa la città, starebbero mostrando ancora disappunto per la situazione creatasi, e starebbero per chiedere al sindaco, pur sottolineando la fiducia nel Primo Cittadino, una revisione sia delle deleghe per alcuni assessorati (compresi i gradini più alti), che dei modi usati per il coinvolgimento nelle decisioni importanti.Insomma, bene ma non benissimo, e nessuno si senta escluso.