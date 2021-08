Manutenzione straordinaria delle strade: 1 milione di euro per Trani dalla Regione Puglia

Si chiama "Stradaperstrada" il programma regionale per interventi di manutenzione straordinaria delle strade, e con determinazione del dirigente sezione lavori pubblici della Regione Puglia n° 402 del 22/7/2021 è stata impegnata la complessiva somma di € 100.000.000,00 a favore di ognuno dei beneficiari per la sua quota e quindi per la quota di € 1.008.957,03 a favore del comune di Trani.Nella determina dirigenziale pubblicata sull'albo pretorio del Comune si legge che "con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986 è stato approvato il Programma denominato "Strada per Strada" e sono state rese disponibili risorse per gli interventi per un importo complessivo pari a € 100.000.000,00; è stato approvato il riparto del contributo massimo erogabile a ciascun Comune in misura proporzionale alla popolazione residente e alla estensione del territorio di competenza; per il comune di Trani è stato previsto un finanziamento di € 1.008.957,03; con determinazione del dirigente sezione lavori pubblici della Regione Puglia n° 402 del 22/7/2021 è stata impegnata la complessiva somma di € 100.000.000,00 a favore di ognuno dei beneficiari per la sua quota e quindi per la quota di € 1.008.957,03 a favore del comune di Trani; è stato approvato l'avviso pubblico e disciplinare di finanziamento che regola i rapporti tra la Regione Puglia e i singoli comuni per la definitiva concessione del finanziamento e per l'attuazione dell'intervento".Il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Fabrizio ferrante annuncia: "E' stato approvato l'avviso pubblico e disciplinare di finanziamento che regola i rapporti tra la Regione Puglia e i singoli comuni per la definitiva concessione del finanziamento e per l'attuazione dell'intervento e secondo il disciplinare sono finanziabili interventi di manutenzione straordinaria secondo progettazioni esecutive ; inoltre è stata chiesta l'istituzione di nuovi capitoli di entrata ed uscita nel bilancio 2021/2023 ed istituito il gruppo di lavoro composto da dipendenti comunali dell'Utc. Stiamo analizzando le situazioni più critiche necessitanti di interventi straordinari e come Amministrazione terremo in considerazione tutte quelle segnalazioni che nel corso del tempo sono arrivate presso gli uffici comunali".