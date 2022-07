Marco Cassanelli e Deckard pubblicano il mini album "Splitted"

Si chiamano Marco Cassanelli e Deckard (che è lo pseudonimo di Beppe Massara): formano il duo elettronico noto ai più per la raffinata tecnica sui modular synth, e oggi 1 luglio esce il loro "Splitted", un mini album di 5 brani inediti più una bonus track.La premiere del disco è in esclusiva sul sito in lingua inglese Feeder ascolta quiQuesta nuova Release dei due tranesi, programmata nel contesto della nuova "Programmazione Puglia Sounds Record 2022" con una Operazione finanziata a valere sul Poc Puglia – Azione "Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo" è stata presentata nel corso di una conferenza stampa presso la biblioteca "Bovio".Il 2022 è un anno di intensa produzione discografica per il duo elettronico tranese: "Splitted è una riflessione sulle divisioni e sulle scissioni profonde che attraversano il XXI secolo – spiegano - ed un tentativo di ricomporle musicalmente, i nuovi brani sono la logica prosecuzione dei precedenti contenuti nell'ep "Opus Sectile" uscito ad Aprile 2022, in entrambe le release l'architettura delle composizioni è ispirata alle geometrie e alle simmetrie utilizzate in tutte le arti visive, scultoree e performative.Tutte le tracce sono state prodotte a Trani tra marzo ed aprile 2022 presso il Deckard's Studio."Splitted" come tutta la discografia del duo è il risultato di studio live sessions registrate utilizzando analog and modular synthesizers, l'utilizzo di strumenti così particolari caratterizza il suono di Marco Cassanelli and Deckard sia nelle produzioni discografiche che dal vivo."Tale approccio analogico e di improvvisazione non digitalmente calcolata e programmata, dona ai brani registrati quello stesso feeling che hanno durante i modular live set": nelle loro performance Marco Cassanelli and Deckard ripropongono tutto il loro repertorio in una sorta di "mash-up" che diventa un unico flusso senza interruzioni in cui i brani vecchi e nuovi vengono rimescolati e rielaborati seguendo il mood del momento andando verso sonorità più ambient o deep facendosi influenzare dal contesto live e dal luogo.Le morbide geometrie di Splitted diventano materia plasmabile, oggetto di interpretazione e cambi di prospettiva, forme fluide in un continuo rimescolarsi caleidoscopico.Splitted sarà pubblicato in digitale ed in CD a tiratura limitata a cui seguirà la versione in vinile colorato. La cover è un artwork dall'artista russa Elena Romenkova.Il disco sarà di respiro internazionale, la comunicazione e la promozione è affidata all'ufficio stampa Inglese "Dispersion PR" leader europea nella divulgazione della musica elettronica, la stampa del vinile è affidata alla Tedesca "Matter Of Facts" uno dei laboratori vinilici più moderni e affidabili in Europa, la distribuzione del vinile che partirà in autunno sarà resa possibile attraverso i canali di Decks De che dalla Germania propaga in tutto il mondo le copie fisiche dell'Album. I Cd saranno disponibili a partire da fine Giugno ed il digitale tipo Spotify, Itunes, Amazon e Youtube sarà pubblicato il 1° luglio in tutto il mondo attraverso il canale di distribuzione francese Believe Digital.