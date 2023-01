"Mariangela!" Stasera su Rai Storia l'omaggio di Fabrizio Corallo alla Melato

A dieci anni dalla sera scomparsa un racconto esclusivo della straordinaria vita artistica di Mariangela Melato, la poliedrica attrice milanese scomparsa nel gennaio del 2013.Lo propone "Mariangela!", lo speciale firmato da Fabrizio Corallo, in onda mercoledì 11 gennaio alle 21.10 su Rai Storia.La grande artista rivive attraverso la rievocazione di Lella Costa, che coinvolge quanti le furono vicini nel lavoro e nella vita, primo tra tutti Renzo Arbore, ricordando aneddoti divertenti e commossi, come quelli della sorella Anna Melato e proponendo interviste inedite agli artisti e compagni di lavoro come Giancarlo Giannini, Lina Wertmuller, Gigi Proietti, Toni Servillo, Pippo Baudo, Gabriele Lavia, Massimo Ranieri, Isabella Rossellini e Lina Sastri.Lo Speciale si snoda tra brani di film, spettacoli teatrali e televisivi: dagli esordi teatrali nei primi anni '60 fino ai lavori più impegnativi con registi come Visconti, Ronconi e Strehler, proseguendo con i film dei grandi autori Petri, Monicelli, Comencini, Brusati e Giuseppe Bertolucci, la notorietà internazionale che le arriva con la celebre trilogia di commedie interpretate con Giancarlo Giannini per Lina Wertmuller, per culminare nel vulcanico one-woman show teatrale "Sola me ne vo" al Piccolo Teatro di Milano e al Teatro Stabile di Genova.