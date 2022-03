Materiale di scarto, transenne, erbacce: "benvenuti" al camposanto

Social Video 3 minuti Cimitero di Trani

Sembra una discarica per materiale edilizio. Con erbacce che fanno contorno di un'immagine di incuria: è il cimitero di Trani. Lo segnala il consigliere comunale Giovanni Di Leo: "Questa è la situazione con cui alcuni nostri concittadini convivono quando visitano i loro cari defunti nel civico cimitero. In pratica una discarica di rifiuti per edilizia, il tutto con la classica transenna-simbolo della amministrazione. Manca solo il birillo. La cosa devastante è che i nostri concittadini hanno segnalato personalmente questo degrado, ma nessuno si è degnato di intervenire. A quanto pare il sindaco, o chi per lui, è troppo impegnato nella fanfara mediatica dell'impianto di trattamento del percolato di ispirazione barese, per perdere tempo in queste vicende umane. Da quale cantiere provengano i rifiuti non si sa, ma tenuto conto degli abusivismi che sembrano perpetrarsi all'interno del cimitero, tutto è possibile. Al posto degli amministratori, mi vergognerei"