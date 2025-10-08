Carabinieri NAS, foto di repertorio
Carabinieri NAS, foto di repertorio
Cronaca

Materie prime non sicure per integratori alimentari, sequestro in uno stabilimento di Trani

Intervengono i NAS Carabinieri Bari: la merce costituiva un pericolo per la salute pubblica

Trani - mercoledì 8 ottobre 2025 8.56 Comunicato Stampa
Nell'ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore alimentare, i Carabinieri del N.A.S. di Bari hanno eseguito una verifica igienico-sanitaria presso uno stabilimento specializzato nella produzione di integratori ed alimenti ad alto contenuto proteico nel territorio tranese.

Durante la verifica, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo – ai fini della confisca – circa 800 chilogrammi di materie prime (tra cui polveri, creme ed aromi) prive di indicazioni riferibili alla rintracciabilità alimentare, scadute e/o con termine minimo di conservazione superato. In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 3.500 euro ed il titolare dell'azienda è stato segnalato alle competenti autorità sanitaria ed amministrativa.

Oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 10.000 euro.
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
7 Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria Produzione illecita e gravi rischi sanitari. Indaga la Procura di Trani
Carabinieri Bat, Giulio Capone nuovo comandante della Compagnia di Trani Attualità Carabinieri Bat, Giulio Capone nuovo comandante della Compagnia di Trani La presentazione dei nuovi ufficiali alla guida del Comando provinciale
Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani Il veicolo era stato sottratto ad Andria lo scorso agosto
1 Estate sicura nella Bat: oltre 21mila controlli e 77 arresti grazie all’impegno dei Carabinieri Estate sicura nella Bat: oltre 21mila controlli e 77 arresti grazie all’impegno dei Carabinieri Il Comando Provinciale traccia il bilancio delle attività estive
Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa Attualità Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa Il giovane militare fu travolto mentre prestava soccorso ad una famiglia
Carabinieri, bilancio e nuovi vertici Attualità Carabinieri, bilancio e nuovi vertici Salutati i Maggiori Minici e Trotta. Il Comandante: "Reati e furti in netto calo"
Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso Inbox Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso Omaggio al “prefetto dei cento giorni”, simbolo della lotta alla mafia lasciato solo dallo Stato
Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza Religioni Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza Continuano a verificarsi episodi nella provincia Bat
Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro
8 ottobre 2025 Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro
Storie e autori a Trani: al via stasera "I Mercoledì del Gaber "
8 ottobre 2025 Storie e autori a Trani: al via stasera "I Mercoledì del Gaber"
Trani, dal libro al palcoscenico: la cultura che si trasforma
8 ottobre 2025 Trani, dal libro al palcoscenico: la cultura che si trasforma
A Trani la mostra “Un mondo che scompare”, firmata dal fotografo naturalista Marco Gaiotti
8 ottobre 2025 A Trani la mostra “Un mondo che scompare”, firmata dal fotografo naturalista Marco Gaiotti
"Una mela per la ricerca ": a Trani la lezione di solidarietà della scuola Baldassarre
8 ottobre 2025 "Una mela per la ricerca": a Trani la lezione di solidarietà della scuola Baldassarre
Al via in Puglia la campagna vaccinale 2025-2026
7 ottobre 2025 Al via in Puglia la campagna vaccinale 2025-2026
Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing "
7 ottobre 2025 Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing"
Seconda Categoria, debutto da sogno per la Polisportiva Trani che vince 10-3 contro l’Ischitella
7 ottobre 2025 Seconda Categoria, debutto da sogno per la Polisportiva Trani che vince 10-3 contro l’Ischitella
5
"Le Case del Cuore ", a Trani un Natale di valori e comunità
7 ottobre 2025 "Le Case del Cuore", a Trani un Natale di valori e comunità
Da oggi nella Chiesa dei Ss. Medici l'Adorazione Eucaristica perpetua
7 ottobre 2025 Da oggi nella Chiesa dei Ss. Medici l'Adorazione Eucaristica perpetua
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.